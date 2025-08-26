میرکوشش در گفتوگو با ایلنا:
از نشستهای منطقهای به عنوان پلتفرمی برای تقویت مواضع خود در برابر آمریکا و اسرائیل استفاده کنیم
یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: در نشستهای منطقهای باید اعتمادی ایجاد کنیم و حرفهای اصلی خود را بزنیم. باید به سمت همکاری با کشورهایی برویم که شبکهای از حمایتها را تشکیل میدهند. این فرآیند زمانبر است و ما اکنون زمان زیادی نداریم، اما میتوانیم با تغییراتی در زبان و عمل، این پیام را ارسال کنیم که ما با کشورهای منطقه منافع مشترکی داریم و باید به سمت یک نوع همکاری و حتی یک نوع اتحاد منطقهای حرکت کنیم.
امیر هوشنگ میرکوشش در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با نشست فوقالعاده وزاری خارجه سازمان همکاری اسلامی و تأثیر آن بر تحولات خاورمیانه و نقش ایران در منطقه گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل غزه برگزار شد و با توجه به بحرانی که در غزه وجود دارد، میتواند فرصتهای بسیاری را برای ارائه کمکهای فوری فراهم کند و حتی در ابعاد فوقسیاسی هم میتواند به محکومیت اسرائیل منجر شود. آقای عراقچی هم ظاهراً ملاقاتهایی با عربستان، ترکیه و پاکستان داشتند.
حضور ایران در نشست جده یعنی دیپلماسی مان فعال است
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که ایران در منطقه دارد و به خاطر مناقشاتی که بیشتر بین ایران و عربستان حاکم بوده، به نظر میرسد ایران میتواند نقش جدی در تقویت دیدار دوجانبه یا همکاریهای دوجانبه ایفا است. ایران میتواند در این گفتوگوها شرکت کرده و نظرات خود را مطرح کند. البته همین که آقای عراقچی حضور پیدا کرد، نشاندهنده این است که دیپلماسی جمهوری اسلامی هنوز در سطح بینالمللی فعال است و به دنبال جلب حمایت کشورهای اسلامی در راستای حل بحرانهای منطقهای است.
نشست سازمان همکاری اسلامی فرصتی برای چانهزنی دیپلماتیک است
این کارشناس ارشد مسائل منطقه درباره معضلاتی که ایران در سطح منطقهای دارد و مزیتی که حضور ایران در سازمان همکاری اسلامی برای کشورمان خواهد داشت، اظهار کرد: مشکلاتی داریم، علاوه بر این جنگ ۱۲ روزه و مسائل با آمریکا و اسرائیل، وضعیت بیثباتی که در صحنه سیاست ایران حاکم است. به نظرم هر چه ایران بتواند وارد عرصههای گفتوگو و همکاری با اعضای سازمان همکاری اسلامی شود، میتواند بهطور غیرمستقیم و حتی مستقیم مسائل خود را مطرح کند و حتی ابزار چانهزنی دیپلماسی چندجانبه با این کشورها را فراهم کند. علاوه بر روابط دو جانبه، میتواند ارتباطات چند جانبه را تشکیل دهد، همچنین میتواند مواضع خود را شفافسازی و تقویت کند.
ایران میتواند در نشستهای منطقه روایت خود را به جهان اسلام منتقل کند
میرکوشش با اشاره به اقداماتی که آمریکا و اسرائیل انجام دادهاند و لطمات و آسیبهایی که به عرصه انسانی و تاسیسات هستهای وارد کردهاند، عنوان کرد: این نشستها مثل اجلاس جده، فرصت مذاکرات دو جانبه یا چندجانبه رو در رو را برای ایران فراهم میکند که به نوعی افشاگری و شفافسازی کند. در این اجلاس ها این فرصت به ایران داده میشود که روایت خود را در این اجلاس و در سخنرانیها و نشستهای دوجانبه بگوید و دیدگاه خود را درباره سیاستهای آمریکا در منطقه، مداخلات نظامی آن و تحریمهایی که ایران با آن مواجه است، بیان کند. در حقیقت، پیامی به افکار عمومی جهان اسلام منتقل میشود و تصویری از اوضاع منطقه که به ایران مرتبط هست را ارائه میدهد.
وی افزود: علاوه بر این، ایران میتواند در چنین نشستهایی مدافع حقوق فلسطینیان هم باشد و مسائل غزه را مطرح کند. این نشست این فرصتها را در اختیار ایران قرار میدهد که کشورهای عضو را به سمت همکاریها در پروژههای دیپلماتیک و حتی اقتصادی با کشورمان ببرد.
سازمان همکاری اسلامی به طور مستقیم وارد مناقشات مورد علاقه ایران نمیشود
این تحلیلگر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که به نظر شما سازمان همکاری اسلامی این توان را دارد که با طرحهای آمریکایی مطرح شده در منطقه مقابله کند، تشریح کرد: سازمان کنفرانس اسلامی محدودیتهایی دارد و بهطور مستقیم و به شکل رسمی وارد مناقشات مورد علاقه ایران نمیشود، زیرا اساسنامهاش هم اجازه نمیدهد. اساسنامه میگوید که مبتنی بر اصل عدم مداخله در اختلافات دوجانبه میان اعضا و غیر اعضا است که خود این موضوع مانع است. اما این هنر دیپلماسی و مذاکره است که ایران چگونه میتواند آنها را علاقمند کند و با اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در کنفرانس حضور دارند چه روابطی را میتواند برقرار کند. ایران این امکان را دارد که از برگهای برندهای که در حوزههای اقتصادی دارد، استفاده کند و با آنها برای امنیت خلیج فارس و روابط اقتصادی دو جانبه مذاکره کند ولی اول باید آن پتانسیل و جاذبه را به وجود آورد.
منطقه پیش فرض خوبی از ایران ندارد
وی اضافه کرد: اکنون با شرایطی که در منطقه حاکم است و درگیریهایی که ایران با کشورهای منطقه مانند عربستان و بحرین داشته، بکگراند خوبی ندارد و باید این موضوع را اصلاح کند. کنفرانس اسلامی و نشستهایی مانند آن میتوانند فرصتی خوب باشند که ایران بتواند بر روابط دو جانبه و چندجانبه با کشورهای اسلامی و بهویژه کشورهای منطقه سرمایهگذاری کند. ظرفیت دیپلماسی چندجانبه در تبلیغ روایت ایران در مورد مسائل منطقه، که یکی از آنها درگیریهای ایران و آمریکا و اسرائیل است، میتواند ابزاری باشد که بهصورت غیرمستقیم تأثیر خود را داشته باشد و حضور فعال ایران را به نمایش بگذارد.
مذاکرات را نباید ترک کنیم
این استاد روابط بینالملل در خصوص آینده منطقه گفت: شاید به موضوع شما ربط نداشته باشد ولی ایران باید به سمت مذاکره با آمریکا برود البته به نظرم مذاکراتی در جریان است ولی تا چه حد را خدا میداند. شرایط کنونی ایران با ثبات نیست، به ویژه با توجه به مشکلات داخلی و نارضایتی مردم از مسائل اقتصادی و ناترازیها که اکنون وجود دارد، ما باید یک تغییر ریل ایجاد کنیم؛ یعنی نه اینکه بخواهیم زیر یوغ آمریکا و اسرائیل برویم ولی میز مذاکرات را نباید ترک کنیم. در حال حاضر، هم مذاکراتی با کشورهای اروپایی داریم که در سطح معاونین وزرای امور خارجه هستند و در سطح پایینی قرار دارد. باید سطح مذاکرات را بالا ببریم حتی همزمان باید با آمریکاییها مذاکره کنند.
جلب حمایت کشورهای اسلامی راه دارد
میرکوشش با تاکید بر اینکه این اجلاس oic میتواند کانال ارتباطی میان ایران و آمریکا را از طریق این اجلاس یا از کشورهای برجستهای مانند عربستان، ترکیه و مصر فراهم کنند، گفت: این کشورهای عضو میتوانند به عنوان میانجی وارد عمل شوند و مسائلی را به سمت جلو پیش ببرند. به نظر من، ما دیگر نباید فکر کنیم که همه چیز تمام شده است. جلب حمایت این کشورها همچنان راه دارد. این راه به این معنا نیست که ما بخواهیم به دنبال یک بیانیه از این اجلاس باشیم، زیرا به نظر من چنین بیانیهای به خاطر محدودیتها صادر نخواهد شد. اما باید جاذبه ایجاد کنیم. ما باید بگوییم که امنیت شما، امنیت ماست.
از اجلاسها با کشورهای اسلامی میتوانیم به عنوان پلتفرمی برای تقویت مواضع خود در برابر آمریکا و اسرائیل استفاده کنیم
وی خاطرنشان کرد: باید اعتمادی ایجاد کنیم و حرفهای اصلی خود را بزنیم. باید به سمت همکاری با کشورهایی برویم که شبکهای از حمایتها را تشکیل میدهند. این فرآیند زمانبر است و ما اکنون زمان زیادی نداریم، اما میتوانیم با تغییراتی در زبان و عمل، این پیام را ارسال کنیم که ما با کشورهای منطقه منافع مشترکی داریم و باید به سمت یک نوع همکاری و حتی یک نوع اتحاد منطقهای حرکت کنیم. از این اجلاس میتوانیم به عنوان پلتفرمی برای تقویت مواضع خود در برابر آمریکا و اسرائیل استفاده کنیم و همبستگی این کشورها را جلب کنیم. همچنین میتوانیم فشار بینالمللی غیرمستقیمی ایجاد کنیم که تصویر ما را در جهان اسلام و رسانههای بینالمللی ارتقا دهد.