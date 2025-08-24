۱۵ مصوبه در راستای رفع مشکلات استان خراسان رضوی به تصویب رسید

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اصل نود و فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس شورای اسلامی که در راستای سفر نظارتی خود به استان خراسان رضوی سفر کرده‌اند، روز (شنبه اول شهریورماه) با حضور در محل استانداری خراسان رضوی نشستی با حضور استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر و دستگاه‌های مربوطه پیرامون امر زیارت و شبکه مسائل شهر مشهد را برگزار کردند.

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در این جلسه گفت: مسئله مورد توجه از مجلس نهم این است که آیا مشهد شهری است به عنوان مرکز یک استان و مدیریت آن مانند شهر تهران است و یا اینکه مشهد مأموریتی دارد که بر آن اساس شکل گرفته است. در واقع، شهر مشهد پس از شهادت و دفن «علی بن موسی الرضا» در «سناباد» (بخشی از طوس) شکل گرفت و نقطه کانونی حضور مردم در اینجا به واسطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) است.

وی با اشاره به ایام کرونا و عدم حضور زائران و تعطیلی هتل‌ها، مراکز اقامتی و کسبه و تجار ادامه داد: این تجربه نشان داد که این شهر بر محوریت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) استوار است. خدمت رسانی به زائران امام رضا(ع) افتخاری برای مردم این شهر است اما ظرفیت و امکانات در استان‌ها و شهر مشهد جوابگو نیست. طبق آمار ارائه شده از بیمارستان‌های قائم و امام رضا(ع) ۳۴ درصد تخت‌های بیمارستانی مختص زائرانی از ۳۱ استان کشور است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه شهر مشهد نقطه کانونی است، اضافه کرد: باید شهر مشهد را از استان خراسان مستثنی کرد، در غیر این صورت نمی‌توان جوابگوی نیازهای زائران بود. به دلیل نبود نگاه‌های بلند مدت نتوانسته‌ایم حقوق مردم را استیفا کنیم. به عنوان مثال در فرودگاه مشهد به دلیل عدم تهیه زیرساخت‌ها و محدودیت پرواز نتوانستیم پروازهای چارتر را پذیرش کنیم و زائری که با هزینه خود برای زیارت آمده بود از زیارت محروم شد. برخی از زائران خارجی ایران را بارها از طریق سفر به مشهد تجربه کرده‌اند از این رو ضروری است که به مشهد به عنوان کلانشهر ملی نگاه شود و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شود و با پذیرش این موضوع بسیاری از این مسائل نیز حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به مصوبات این جلسه که با حضور وزیر کشور برگزار شد، تصریح کرد: اعتبارات سفر اربعین برای صرف امورات زائر تا مرز کشور و پس از آن بازگشت از مرز است که طی ۲۵ روز الی یک ماه انجام می شود و پذیرای جمعیتی حدود ۳.۵ الی ۴ میلیون مسافر و زائر است اما زوار در مراسم پیاده‌روی دهه آخر ماه صفر در مشهدالرضا در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون نفر در بازه زمانی ۴ الی ۵ روز بوده‌ است که قطعا این تعداد در سال جاری افزایش یافته است و اعتبارات و زیر ساختهای لازم نیز باید با توجه به تراکم جمعیت و انتظارات زائران در دهه ماه آخر صفر، نوروز، ایام تعطیلی تابستان و .... باید زیرساخت‌های لازم در طول سال فراهم شود تا خدمات‌رسانی به زوار را به نحو احسن داشته باشیم و از نمایندگان حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواستاریم تا اعتبارات بیشتری را برای این موضوع لحاظ کنند. همچنین مقرر شد عنوان ستاد اربعین اصلاح و به «ستاد اربعین و دهه آخر ماه صفر» تغییر یابد.

پژمانفر اضافه کرد: از آنجا که از استان‌های مختلف یزد، اصفهان، قم و قزوین خواستار استقرار موکب برای پیاده‌روی دهه آخر صفر هستند لذا از استاندار تقاضا داریم تا زمین را در اختیار خیرین قرار دهند تا از این طریق موکب‌ها تجهیز شوند، همچنین موکب‌ها نیز با فاصله استاندارد یک و نیم الی دو کیلومتر مستقر و سرویس بهداشتی، حمام، منبع ذخیره آب نیز پیش‌بینی شود. بخشی از مسئولیت ستاد سفر به دوش استانداری و فرمانداری و بخشی دیگر نیز برعهده شهرداری است که با جدیت تمام در این زمینه مشغول به کار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: مسائل مطرح شده در این جلسه از طریق فراکسیون پیگیری خواهد شد و آقای قالیباف رئیس مجلس نیز به عنوان عضوی از این فراکسیون برای اجرایی شدن مصوبات اعلام آمادگی کرده‌اند.

عظیمی‌راد: مشهد نیازمند بودجه ملی است

احسان عظیمی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز در این جلسه گفت: امروز مشهد نیازمند بودجه ملی است که باید در لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد تا مشکلات حل شود، سال گذشته تلاش شد اما اکثر نمایندگان دغدغه‌ای دارند و آن هم آستان قدس است که گمان می‌کنند از این طریق بودجه تأمین می‌شود از این رو نیاز است تا مشهد الرضا را ملی ببینیم.

وی ادامه داد: در مشهد کمبود آب جدی است، همچنین مشهدالرضا و خراسان رضوی و شرق کشور به لحاظ راه‌های مواصلاتی دارای وضعیتی نامناسب هستند. بهداشت و درمان نیز مشکل دارد و سرانه بسیار پایین است لذا با اختصاص بودجه و همچنین اختصاص زمین توسط استاندار و حمایت فراکسیون از استان‌ها شاید مشکلات را برای همیشه مرتفع سازد.

زنگنه: مجلس از بودجه‌های استانی حمایت کند

محسن زنگنه نماینده مردم تربیت حیدریه و مه‌ولات نیز گفت: این جلسات باید دارای دو شأن باشد از جمله اینکه خروجی داشته باشد و همچنین اینکه نمایندگان مجلس در صحن مجلس نسبت به شهر مشهد حساس نباشند. در جدول (شماره ۹) یک ردیف ۴۹۰ میلیاردی تحت عنوان توسعه، فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهرری قرار دادیم و همچنین برای قطار تهران – مشهد در برنامه هفتم زحمت بسیار کشیده شد اما دوستان تأکید داشتند عنوان مشهد برداشته و قطار ریلی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای اربعین در (جدول ۹) ردیف مبلغ ۲۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد قرار داده شده و مبلغ ۵۵۰ میلیارد آن جهت تأمین زیرساخت نجف و کربلا در نظر گرفته شده است از این رو انتظار می‌رود در مجلس در راستای حمایت بودجه‌های استانی حمایت‌های لازم صورت گیرد.

خضریان: برجک نور برای روشنایی مسیر و ون ایکس ری برای برقراری مسائل امنیتی زوار ضروری است

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز با طرح پیشنهاداتی گفت: از آنجا که مسیر پیاده‌روی زائران در فصل گرم سال قرار دارد و سال های بعد نیز ایام پیاده روی به اواسط تابستان می‌رسد لذا می‌توان با تدابیری این مسیر را در شب طی کرد که از الزامات آن این است که برجک‌ نور در مسیر قرار داده شود. همچنین در مسیر پیاده روی برای حفظ مسائل امنیتی نیاز است ون‌های ایکس ‌ری در طول مسیر مستقر شوند تا از این طریق بازرسی ها انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از مباحث مورد توجه این است که در فرودگاه‌ها برای زائران خارجی سیم کارت موقت در نظر گرفته شود، همچنین در مواردی شاهد هستیم که خدمات به زائر خارجی با افزایش قیمت همراه است از این رو نیاز است تا مرجعی برای ثبت شکایت لحاظ شود. همچنین نیاز است تابلو به چند زبان مختلف در ایستگاه‌های تاکسی لحاظ و مبلغ کرایه‌ها بر روی آن قید شود تا مسافر خارجی از قیمت کرایه‌ها مطلع شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: یکی از اقداماتی که برای زائر خارجی باید در نظر گرفته شود بحث بیمه بهداشت و درمان برای بیماری‌های پیش‌بینی نشده است که موجب اطمینان خاطر زائر نیز می‌شود.

نوباوه: چه میزان از درآمد شهر مقدس صرف زیرساخت‌ها می‌شود؟

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز گفت: یکی از سوالاتی که وجود دارد این است که درآمد این شهر به جیب چه کسی می رود و چقدر از زیرساخت‌ها را تأمین می‌کند؟ قیمت و درآمد هتل چقدر است؟ چقدر مالیات مضاعف و ارزش افزوده اخذ می‌شود؟ از این رو ضروری است نظارت‌های لازم در این زمینه انجام شود.

محمدبیگی: ضرورت توجه به پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، زنان، خانواده و جمعیت در تمامی طرح‌های توسعه حرم

فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و آبیک در مجلس گفت: توجه به پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده، جمعیت در تمامی طرح‌های توسعه حرم از ضروریات است؛ از جمله اینکه احداث مجتمع‌های مربوط به خانم‌ها، مجتمع‌ دوستدار مادر و کودک، فضای امن شیردهی بانوان، سرویس بهداشتی و حمام بالاخص برای سالمندان، توسعه رواق‌های کودک، توسعه رواق تخصصی نوجوان، توجه به احداث مجتمع‌های اقامتی، رفاهی و خدمات مسافری در مسیر که نیازمند اختصاص زمین برای ورود خیرین به ساخت موکب، توجه به گردشگری سلامت و ایجاد بیمه آی.پی، دی و شرکت بیمه و گردشگری سلامت که منشأ شفای تمامی بیماری‌ها خواهد بود.

قاسمی: طرح جامعی برای استقرار موکب‌ها در مسیر پیاده روی دهه آخر صفر لحاظ شود

حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس نیز در این دیدار گفت: مسیر نیشابور به مشهد پس از گذشت ۱۷ الی ۱۸ سال هیچ تفاوت محسوسی نداشته است از این رو باید طرحی برای این مسیر تهیه شود تا هر موکب استانی در محدوده ۴ کیلومتر مستقر شود و سعی بر این شود نسخه در راستای طرح واحد تهیه شود تا سرمایه‌گذار و متقاضی بتواند در آنجا سازه ایجاد کند همچنین فکری نیز برای مسئله روشنایی مسیر شود. همچنین باید برای زائران در مسیر برنامه فرهنگی تدوین شود.

روانبخش: باید بودجه مصوب سفر اربعین برای پیاده‌روی دهه آخر صفر نیز در نظر گرفته شود

قاسم روانبخش نماینده مردم قم و کهک در مجلس نیز در راستای ارائه پیشنهادی گفت: باید بودجه مصوب سفر اربعین برای پیاده‌روی دهه آخر صفر نیز در نظر گرفته شود. همچنین دولت نیز باید تسهیل‌گر باشد، در عراق دولت زمینه را فراهم کرده و مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین نمایندگان هر استان می‌توانند خیرین را شناسایی کند و در جلسه‌ای در آستان قدس از آنها دعوت به عمل آید و مشکلات نیز مطرح شود و خیرین با در اختیار قرار گرفتن امکانات، سرمایه‌گذاری لازم را در این مسیر انجام دهند.

حاجی دلیگانی: ضرورت اجرایی شدن مصوبات گذشته هیأت دولت در شهر مشهد

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس نیز بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات گذشته تأکید کرد و گفت: نیاز است تا این مصوبات از بعد نظارتی در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گیرد.

وی ادامه داد: زائران پیاده‌روی به دلیل فراهم نبودن مسیر امن پیاده‌روی ناچار بودند در مسیر خودروها تردد کنند لذا ضروری است تا در کنار مسیر اصلی مسیر امنی نیز برای زائران در نظر گرفته شود و همچنین تبیین مسائل اعتقادی، مذهبی و انقلابی از ابتدای مسیر تا انتها با هماهنگی انجام شود تا زائر پس از طی مسیر، بار انقلابی و فرهنگی را درک کرده باشد.

حاجی بابایی: باید به مشهد به عنوان یک پروژه بین‌المللی نگاه شود

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی کشور است، گفت: باید به این استان به عنوان یک پروژه بین‌المللی نگاه شود چرا که این قسمت متعلق به مشهد نیست بلکه متعلق به ایران است.

عضو فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت افزود: بحث تأمین قطار سریع‌السیر و برقی از موضوعاتی است که سالهای سال آن را در بودجه قرار دادیم اما اجرایی نشده است چرا که به فاینانس گره خورده و قرار بود از آن طریق کارها انجام شود اما باید برای این امر به عنوان استثنا رقم مناسبی را در بودجه لحاظ کنیم و به آن به عنوان پروژه پیشران کشور نگاه شود و هم اینکه دولت را مکلف به اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: استاندار باید کارگروهی را تشکیل دهد و سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی که باید انجام شود را تعریف کند چرا که با ورود مجلس موفقیت لازم کسب نمی‌شود و همچنین گره‌های کوری در بودجه ایجاد می‌شود. همچنین باید ردیف مختص مشهد و خراسان رضوی و پایتخت معنوی در بودجه گذاشته و عدد و رقم قابل توجهی در آن ردیف گذاشته شود، همچنین بخش خصوصی و کمک‌های استانداری مثلثی را شکل دهند و استاندار نیز مسئول اجرای آن شود تا از این طریق امورات مربوط به خراسان رضوی را سیاست‌گذاری کرده و کمیسیون اصل نود یا فراکسیون قرآن اجرای آن را به صورت ماهانه رصد کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در خصوص گردشگری مذهبی نیز بیان کرد: باید بتوانیم ساماندهی مسائل گوناگون گردشگری و میراث فرهنگی در کشور را در یک پروسه زمانی تعریف کنیم تا سیر جمعیت را ساماندهی کنیم، ۴ میلیون نفر زائر بسیار خوب است اما باید مشهد ظرفیت بیشتری داشته باشد و همچنین گردشگری مذهبی را چند برابر این رقم ساماندهی کنیم و تعریف ملی انجام دهیم. همچنین از آنجا که شهر مشهد پایتخت فرهنگی کشور است باید دارای پیوست‌های فرهنگی و گردشگری منحصر به فردی باشد.

نیکزاد: مشهدالرضا مرکز تپنده ایمان و محبت شیعیان جهان است/ اعتبارات ویژه ای برای دهه آخر ماه صفر درنظر گرفته می شود

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس اول مجلس ضمن اشاره به اینکه مشهد الرضا تنها یک شهر نیست بلکه مرکز تپنده ایمان و محبت شیعیان جهان و مسلمان عالم است به بیان مصوبات این جلسه پرداخت و گفت:در بودجه سال ۱۴۰۵ کمیسیون فرهنگی با پیشنهاد فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس به صورت خاص پیشنهاد برای مشهد به صحن بیاورد، همچنین برابر بند ث تبصره ۱۰ در بودجه سال جاری مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از مسافرینی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شوند، عوارض جهت ایجاد زیرساخت لازم دریافت می‌گردد از این رو تلاش کنیم که سال آینده این تبصره در بودجه تکرار شود.

عضو فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت در مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد زمین‌هایی که از گذشته دور در شهر مشهد به واسطه معطل ماندن در کمیسیون ماده ۵ بلاتکلیف مانده است در صورتی که عایدات حاصل از تغییر کاربری آن، جهت پارکینگ و سرویس به زائران از سوی شهرداری موافقت شود، موضوعات مربوطه در شورای عالی شهرسازی پیگیری و حل و فصل خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های فرودگاه مشهد جهت پذیرش مسافر مقرر گردید توسعه آن فرودگاه توسط مجلس از طریق شرکت فرودگاه‌ها و وزارت راه و شهرسازی پیگیری و نسبت به رفع مشکل آن اقدام شود. همچنین در مورد بودجه علاوه بر اربعین حسینی اعتباراتی را برای دهه آخر ماه صفر درنظر می‌گیریم.

نیکزاد در ادامه مصوبات بیان کرد: با توجه به تقاضاهای متعدد از سوی هیات مذهبی استان‌ها جهت احداث موکب در مسیر پیاده‌روی مشهد مقرر شد طرح مطالعه مسیر با قید غیرقابل کاربری و غیر قابل واگذاری و از طریق امور اراضی و منابع طبیعی زمین در اختیار متقاضیان احداث موکب قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس در خصوص مصوبات برای استقرار قطار سریع‌السیر نیز افزود: قطار سریع السیر تهران- مشهد با سرعت ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت با توجه به توصیه حضرت آقا مقرر شد پیگیری‌های لازم را جهت اجرایی آن از سوی مجلس صورت گیرد. همچنین در زمینه احداث آزادراه با همکاری قرارگاه خاتم به صورت سهم ۵۰ درصدی اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: جهت تخصیص ۶۰ واگن و ۲۵۰ اتوبوس برای شهرداری مشهد با توجه به خدماتی که به مسافرین ارائه می‌دهد از سوی مجلس پیگیری لازم به عمل خواهد آمد، همچنین در بحث درآمد عوارض آلایندگی و جرائم رانندگی سهم شهرداری‌های استان به ویژه مشهد اقدام لازم به عمل آید. همچنین تخصیص جاده اختصاصی برای زائران و برج نور در مسیر پیاده روی به وسیله شرکت توانیر از سوی مجلس پیگیری خواهد شد. پیگیری بحث امنیتی زوار و زائران خارجی نیز در دستور کار استانداری خراسان رضوی قرار خواهد گرفت.

نیکزاد گفت: با توجه به حضور میلیونی زائرین خارجی، مقرر شد تدابیر لازم در جهت بیمه و همچنین ارائه خدمات بیشتر و برقراری مرکزی جهت رسیدگی به شکایات احتمالی آنان توسط استانداری خراسان رضوی پیگیری شود. همچنین به لحاظ جایگاه نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ در جهت اجرای مصوبات سفر هیئت دولت و معاون اول رئیس جمهور در خصوص مشهد مقدس پیگیری لازم به عمل آورد.

مظفری استاندار خراسان رضوی در پایان جلسه با بیان اینکه به طور حتم بندهای مصوبه را پیگیری خواهیم کرد، گفت: عاشقان امام رضا (ع) در جای جای دنیا قرار دارند که در این میان جمعیت ۲۰ میلیونی علویان ترکیه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، خوشبختانه پس از سالها مقدمات سفر آنها به کشور فراهم شده است که در این زمینه برنامه‌ریزی های اولیه انجام شده و جزئیات آن در جلسات فراکسیون مطرح خواهد شد.

وی همچنین حجم زیاد گردشگری سلامت در این استان را به واسطه مضجع شریف امام رضا(ع) و امکانات مطلوب درمانی دانست و افزود: یکی از مسائلی موجود مربوط به ارز و بانک مرکزی است که گزارش آن نیز به فراکسیون شعائر اسلامی تقدیم خواهد شد

