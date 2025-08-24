محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی رحلت عالم وارسته و روحانی گرانقدر،آیت‌الله حاج‌شیخ ابوالقاسم مقدس خیابانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی‌الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَایَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال عالم وارسته و روحانی گرانقدر،آیت‌الله حاج‌شیخ ابوالقاسم مقدس خیابانی موجب تاسف و تاثر گردید .

این استاد اخلاق، پرورش یافته خاندان روحانیت و از علمای برجسته تهران و پیشگامان دوره مبارزات ستمشاهی و دوران انقلاب و یاور امام و رهبری ، بنیانگذار ، مسئول مدرسه علمیه و امام جماعت مسجد خاتم‌الاوصیاء بودند که در سراسر عمر پربرکت خویش علاوه بر نشر معارف دینی و علوم اسلامی و بویژه درس اخلاق، تربیت طلاب و مبلغان و ترویج شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام ، در امورخیریه و مردم‌یاری مشارکت و تلاش خداپسندانه داشتند .

اینجانب با اظهارتسلیت به روحانیت ، حوزه‌های علمیه و مردم متدین تهران، شاگردان و بیت مکرم ایشان ، برای آن عالم جلیل‌القدر به برکت شب‌های پایانی ماه صفر،علودرجات و بهره‌مندی از الطاف و عنایات پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم .

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

