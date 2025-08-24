به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی میرباقری طی سخنانی در مراسم عزاداری پایانی ماه صفر در هیئت ثارالله علیه السلام که در شهر مقدس قم برگزار شد به تبیین ادامه آیات سوره مبارکه «انفال» پرداخت و بیان داشت: خداوند متعال در طرح بزرگی که برای تحقق «کلمه توحید» در عالم دارد، دست شیطان را باز می گذارد و به آن ها نیز امکاناتی می دهد، فرصت می دهد و اجازه می دهد طرحشان را تا آخر پیش ببرند و حتی کار به جایی می رسد که این شیاطین انسی و جنی احساس غلبه بر جبهه مومنین می کنند.

وی افزود: بر اساس آیات الهی در این سوره مبارکه، این احساس غلبه ناشی از محاسبات غلطی است که آن ها گرفتار آن شده اند و این از فتنه های شیطان است که در دستگاه محاسباتی انسان دخالت می کند و ایجاد خطا می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه تفسیر سوره مبارکه «انفال» افزود: خداوند متعال در این سوره به رسول خود می فرماید: «ای پیامبر: داستان «کفارِ» امت تو، همانند آل فرعون است». «آل» به کسانی گفته می شود که ملحق به شخصی می شوند. لذا «آل فرعون» به کسانی گفته می شود که رشته تعلقاتشان به فرعون و طرح او بر می گردد و حرف او را در مقابل حرف حضرت موسی حق می دانستند. حرف های انبیای الهی حرف های مبهمی نیست بلکه بسیار روشن و صریح است به طوری که حق و باطل را به طور واضح نشان می دهند اما عده ای چون تعلقات شان به «حیات الدنیا» و طرح مستکبرین و فراعنه ی عالم است، به سمت آن ها گرایش دارند و آیات روشن الهی را پوشانده و به آن کفر می ورزند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل این مواجه توسط عده ای در دنیای اسلام افزود: این کار شیطان است که با القائات خود کلام انبیا و حجج الهی را مبهم نشان داده و در مقابل، طرح فراعنه عالم را با تزئین و اغوا مورد قبول همگان قرار می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری در ادامه با بیان مصادیقی از آیات الهی در دوران کنونی اظهار داشت: کسانی که با ادعای رسیدن به «عصر روشنگری» و بی نیازی از تعالیم انبیای الهی برای رسیدن به سعادت بشر، حکمرانی عالم را به عهده گرفته اند، الان باید پاسخگو باشند که چگونه است که هم اکنون به «بحران محیط زیست» در عالم رسیده ایم.

وی تاکید کرد: این ها گمان می کنند خدای عالمند و هر طور بخواهند عالم را اداره می کنند در صورتی که این عالم بر اساس «قواعد» و «سنت» هایی اداره می شود که تخلف از آن ها امکان پذیر نیست زیرا که خداوند متعال این طور اراده فرموده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری فزود: البته همانطور که می دانید صرفا مسئله محیط زیست نیست، بلکه «اخلاق» و ما بقی چیزهایی هم که آورده اند همین است. چرا که وقتی انسان، طغیان در برابر پرودگار داشته باشد و حرف های روشن انبیاء و حجج الهی را کنار بگذارد، امکاناتش علیه خودش خواهد شد.

وی در ادامه افزود: حرف های انبیاء برای هدایت بشر بسیار روشن است و اگر عده ای نمی توانند آن را بفهمند، چون نمی خواهند، بنابراین یک مرحله از کفران، کفران آیات است که موجب می شود تغییر نعمت پیدا شود و نعمت های الهی برگردد و علیه خود انسان شود. در حقیقت انسان در محاصره نحوه مواجه خودش با امکانات قرار می گیرد همانند مسئله مدیریت محیط زیست. که امروزه این سبک از مدیریت محیط زیست، باعث ایجاد بحران های انسانی و عمیق در جوامع بشری شده است. مرحله بعد از کفران آیات، مرحله «تکذیب» آیات است که نتیجه آن هلاکت است.

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری در باب نسبت بین «آیات بینات» و «امام و رسول» افزود: «آیات بینات» در «صدرِ قلهِ وجودی» آن انسانی است که خداوند متعال به او «علم» داده است، بنابراین اگر کسی رو به «امام» بیاورد همه ی ایات برای او «بیِّن» می شود. اگر انسان در مسیر خود، نشانه ها را ببیند، راه و حرکت او در مسیر صحیح است و اگر چنین نباشد باید بداند که راه را به خطا می رود. زیرا مسیر هدایت مسیر پر از آیات است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در پایان اظهار کرد: این عالمی که پر است از نشانه های خداوند متعال، چه زمانی برای انسان «آیات» خواهد شد؟ وقتی آفاق و انفس برای انسان آیات می شود که با طرح انبیای الهی در عالم حرکت کند. البته این حرکت یک قواعد و سنت هایی دارد که با همراه شدن با امام همه ی این قواعد رعایت خواهد شد. و الا همین قرآن کریم که بزرگترین آیه است، باعث انحراف فاسقین می شود.

