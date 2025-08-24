به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در گفت و گویی با تشکر از همراهی و صبر مردم در شرایط سخت یک سال گذشته، به تشریح اهم عملکردها و چالش‌های پیش روی دولت پرداخت.

وی با اشاره به اینکه کابینه دولت چهاردهم «عملاً در حین جنگ تشکیل شد»، آغاز به کار این دولت را همراه با حادثه شهادت‌آفرینی در روز تحلیل رئیس‌جمهور دانست و افزود: «در چنین شرایطی، دولت با موضوعاتی از جنس ناترازی‌های اقتصادی مواجه شد و صلاح را بر این دید که بدون پنهان‌کاری، با مردم صادقانه مسیر را توضیح دهد.»

عدالت آموزشی و آرامش؛ دو اولویت کلیدی دولت

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به شعارهای دولت در حوزه «نهضت عدالت» و «نهضت آرامش»، محور اصلی تحقق عدالت را در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد و از برگزاری حدود ۵۰ جلسه رئیس‌جمهور با مسئولان این وزارتخانه خبر داد. وی عدالت را در دو بُعد «عدالت دسترسی» و «عدالت کیفیت» تعریف کرد و گفت: «رئیس‌جمهور با رویکرد محله‌محوری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برنامه‌ریزی را آغاز کرده‌اند و مهم‌ترین کار ایشان، تقویت کیفیت مدارس دولتی است.»

مهاجرانی در توضیح «نهضت آرامش»، مهم‌ترین عامل را «صداقت با مردم» دانست و تصریح کرد: «هیچ مسئولی راحت نیست که از قطع برق سخن بگوید، اما شرایط ما را مجبور به این کرد. مردم همراهی کردند. همچنین رئیس‌جمهور دستور داد تصمیمات مخالف منافع ملی و خواست مردم، اتخاذ نشود.»

پاسخ به دغدغه‌های مردم: معیشت، صنایع خرد و فیلترینگ

سخنگوی دولت در پاسخ به دغدغه‌ها در حوزه‌های معیشت، اثر ناترازی‌ها بر صنایع خرد و وعده‌هایی مانند رفع فیلترینگ، گفت: «دولت کاملاً واقف است که ناترازی‌ها بر اقتصاد اثر دارد. ترجیح داده شد برق صنایع قطع نشود تا اشتغال آسیبی نبیند.»

وی راه‌حل برون‌رفت از مشکلات انرژی را سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، اصلاح فرهنگ مصرف و تعمیر نیروگاه‌ها عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که «پاییز امسال شرایط بهتری ایجاد شود.»

مهاجرانی در مورد معیشت، بر تأکید مستمر رئیس‌جمهور بر این موضوع و توزیع کالابرگ به عنوان یک ابزار تسکینی تاکید کرد.

درباره موضوع فیلترینگ نیز سخنگوی دولت با بیان اینکه «کار کارشناسی تأیید کرده که این اقدام هزینه‌ها را بالا می‌برد»، گفت که دولت پیگیر تحقق این وعده است اما «هنوز در برخی سکوها رفع نشده است».

راهبرد دولت در عرصه بین‌الملل: به‌کارگیری هوشمندانه ابزار دیپلماسی

مهاجرانی در مورد راهبرد دولت در مناسبات بین‌المللی، دیپلماسی را یک ظرفیت کلیدی خواند. وی اظهار داشت: «جنگ و مذاکره هر دو ابزار راهبردی هستند که باید در جای خود به‌کار گرفته شوند.» این سخنان در حالی مطرح شد که وزیر امور خارجه کشور نیز بر ادامه گفت‌وگو با همتایان خارجی تأکید کرده است.

