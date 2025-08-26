مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه گفته شده وزارت نیرو برای مدیریت بحران آب پیشنهاد تعطیلی ساخت و ساز را داده است، گفت: وزیر نیرو در کنار مدیریت بادی و آبی که شاهدش بودیم، امروز هم چنین پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری، روستایی و شوراهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که آلودگی بود می‌گفتند باران و باد بیاید تا آلودگی برطرف شود. امروز هم در خصوص مدیریت بحران آب چنین چیزهایی مطرح می‌شود و ما شاهد سبک جدیدی از مدیریت این وزارتخانه هستیم.

وی ادامه داد: این صحبت‌ها ما را یاد یک طنزی می‌اندازد، از کسی پرسیدند چرا ترک تحصیل کردی؟ گفت چون نوک مدادم شکست. الان با این حرف‌هایی که ایشان می‌زند و سوءمدیریتی که در تأمین برق و بحران مدیریتی در کشور به وجود آمد؛ مردم سوال دارند چه اتفاقی در یکسال افتاده است؟ برای مردم سوال است درست که ما کمبود برق داشتیم، اما چرا ناترازی به مدیریت بحران تبدیل شده است؟

یوسفی با بیان این‌که امروز برق منازل و صنایع و حتی بسیاری از مجموعه‌های خدماتی هم قطع می‌شود، گفت: قبلا حداقل برق صنعت قطع می‌شد، اما حالا برق منازل هم می‌رود. امروز و در استان‌های مناطق گرمسیر دما بالای ۵۰ درجه و رطوبت بیش از ۹۰ درصد است اما برق از ۲ ساعت تا ۴ ساعت می‌رود، این ناشی از بحران مدیریت است.

وی افزود: به جای این که پاسخ بدهند، نسخه پیچیده‌اند اما از آن وعده نیروگاه ۳۰ هزار مگاوات خورشیدی چقدر محقق شده است؟ شاید نمی‌دانند ۳۰ هزار مگاوات چقدر است که قول داده‌اند می‌شود.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری، روستای و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کل خروجی عملکردشان در این دولت در حوزه تامین برق نیروگاه خورشیدی حدود ۷۵۰ مگاوات شده است، یعنی از هزار و ۲۲۶ مگاوات به حدود هزار و ۹۶۰ مگاوات افزایش پیدا کرده است که چیزی حدود ۷۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی اضافه شد. لازم به ذکر است نیروگاه خورشیدی ۲۴ راندمان دارد و در روز بیشتر از ۲۰ ساعت برق تولید نمی‌کند که اگر در ۲۴ درصد حساب کنیم زیر ۲۰۰ مگاوات می‌شود یعنی وعده ‌ای که داده شد ۲۰۰ مگاوات تولید دارد.

وی خاطرنشان کرد: بعد آدرس غلط هم می‌دهیم و می‌گوییم مقدار بیشتر ناترازی برای خشکسالی است. استان‌هایی که سد نیروگاه‌های برق- آبی دارند، در اوج تولید برق‌شان ۷ الی ۸ مگاوات یا اصلا بگویم ۱۰ هزار مگاوات بوده است که امروز آن‌ها هم صفر نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این بحران مدیریت به جای استفاده از کارشناسان، در دولت و وزارت نیرو تصمیم گرفته شد هم با قطع آب و برق در صنعت و منازل در این گرما مردم را جریمه کنند و هم با بیکاری کارگر باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شوند که این بیشتر مردم را اذیت می‌کند. یک نمونه‌اش این است که وقتی برق قطع می‌شود، در فاصله یک الی ۲ ماه قیمت تمام شده سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی افزایش پیدا می‌کند، یعنی هم مردم را جریمه کردند و هم سبد خانوار، ساخت و ساز و قیمت تمام شده محصولات مرتبط با مردم افزایش پیدا کرد که مردم را نقره داغ کردند باید به وزارت نیرو بابت مدیریت جدید، جریمه و نقره داغ کردن مردم تبریک بگویم!

رئیس فراکسیون شهری، روستایی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره این‌که امروز قبوض آب و برق واحدهای مسکونی میلیونی شده است و برای مردم سوال پیش آمده که چرا باید میلیونی پول آب و برق بدهند، گفت: یکی از موضوعاتی که از سال گذشته مطرح کردیم و جزو سوالاتی است که مردم از نمایندگان می پرسند، این است چه اقدامی قرار است برای سوءمدیریت وزارت نیرو انجام دهید؟ من به شخصه به همراه برخی از نمایندگان در رأی اعتماد به برخی از وزرا رأی ندادیم و آن هم به دلیل نگرانی بود که این روزها مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان این‌که امروز شاهد هستیم این قطع برق و بحران مدیریت هم در قیمت انشعاب و اشتراک و هم در قیمت آب‌بهای مردم به وجود آمده است، تاکید کرد: ما در مجلس این را پیش بینی کرده بودیم و بنا بود برویم به سمت این که از پرمصرف بگیریم و بگوییم آن کسی که بامش بیش، برفش بیشتر است و تدبیری که در مجلس و دولت قبل شده بود این بود که برق و آب مشترکانی که در حد متعادل و زیرمتعادل مصرف می‌کنند برای‌شان رایگان شود. این یعنی عدالت؛ یعنی هرکسی رعایت کند تشویق شود و هر کسی مازاد مصرف داشته باشد، به صورت پلکانی از او هزینه بگیرند، این مصوبه مجلس یازدهم بود و بنا بود دولت شهید رئیسی اجرا کند.

یوسفی عنوان کرد: حالا چه اتفاقی افتاده است، مردمی که در یک واحد مسکونی در جنوب کشور خوزستان، بوشهر، هرمزگان ایلام و سیستان و بلوچستان و حتی برخی از استان‌های شمالی که دچار رطوبت هستند؛ تنها یک کولر برای سرمایش و دو چراغ روشن می‌کنند، این‌ها را خاموش کنند تا قبض‌های آنچنانی نیاید؟ این سوءمدیریت و نقره داغ کردن مردم است.

