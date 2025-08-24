از بررسی گزارش وزیر کار تا رسیدگی به اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس

به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

- روز سه شنبه(۴ شهریور ماه):

دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش اقدامات وزارتخانه در یکسال گذشته و نیز اقدامات بعمل آمده طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در دستور کار کمیسیون قرار دارد و همچنین در کنار جلسات هیات رییسه کمیسیون،جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، مرکز پژوهشها ، وزارت اطلاعاتث سازمان بازرسی کل کشور،سازمان اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/