خبرگزاری کار ایران
هفته جاری در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد؛

از بررسی گزارش وزیر کار تا رسیدگی به اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته جاری میزبان وزیر کار برای ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله این وزارتخانه است و همچنین در روز سه‌شنبه لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس را هم بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

- روز سه شنبه(۴ شهریور ماه):

دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش اقدامات وزارتخانه در یکسال گذشته و نیز اقدامات بعمل آمده طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در دستور کار کمیسیون قرار دارد و همچنین در کنار جلسات هیات رییسه کمیسیون،جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، مرکز پژوهشها ، وزارت اطلاعاتث سازمان بازرسی کل کشور،سازمان اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات کشور برگزار خواهد شد.

 

