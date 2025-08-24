برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) در بارگاه حضرت شاهچراغ
همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) حرم مطهر برادر بزرگوارشان حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع)، سیاهپوش است.
به گزارش ایلنا، سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی در سوگ شهادت امام مهربانیها علی بن موسی الرضا (ع) غرق در عزا و ماتم است.
ویژه برنامههای سالروز شهادت امام رضا (ع)، از عصر دیروز در حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز شده است.
امروز نیز در صبح شهادت امام رضا علیه السلام، از ساعت ۱۰، مراسم سوگواری در صحن و سرای این بارگاه منور برگزار شد. بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، نیز مداحان اهل بیت در رثای شهادت این امام همام، مرثیهسرایی خواهند کرد و بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، آیین لالهگردانی خدام حرم مطهر در سوگ شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت برگزار میشود.