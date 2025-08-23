بازدید رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بیمارستان سیار ثامنالائمه
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، صبح امروز از بیمارستان سیار ثامنالائمه نیروی زمینی سپاه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، صبح امروز از بیمارستان سیار ثامنالائمه نیروی زمینی سپاه بازدید کرد. این بیمارستان که وابسته به مرکز بهداری شمال شرق نیروی زمینی سپاه است، در منطقه ملکآباد، واقع در کیلومتر ۳۵ جاده نیشابور به مشهد و در ورودی شهر مقدس مشهد برپا شده است.
هدف از برپایی این بیمارستان سیار، ارائه خدمات درمانی رایگان به زائرین حرم مطهر رضوی و مردم منطقه است، به ویژه در ایام پر ازدحام و مناسبتهای مذهبی.
پژمانفر در این بازدید، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران قرار گرفت و با کارکنان و کادر درمانی این مرکز درمانی سیار گفتوگو کرد. او ضمن ابراز رضایت از نحوه ارائه خدمات، این تلاشها را "مطلوب" و "برجسته" توصیف کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: "در ایام شهادت امام رضا (ع)، وجود چنین مراکزی که به صورت رایگان به زائران و مجاوران خدمات درمانی ارائه میدهند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بیمارستان سیار ثامنالائمه نیروی زمینی سپاه، نمونهای بارز از خدمترسانی جهادی و متعهدانه به مردم و زائرین است که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد."
او همچنین افزود: "این اقدامات نشاندهنده مسئولیتپذیری بالای نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران در کنار وظایف اصلی خود و ایفای نقش موثر در حوزههای اجتماعی و بهداشتی کشور است."
این بیمارستان سیار، با ارائه خدمات درمانی مختلف، نقش مهمی در ارتقاء سطح سلامت و رفاه زائران و مردم منطقه ایفا میکند.