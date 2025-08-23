رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
سپاه زاییده انقلاب و خار چشم دشمنان اسلام و کشور بوده است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: سپاه پاسداران زاییده انقلاب است و به حق در طول ۴۷ سال گذشته در کنار سایر نیروهای مسلح با تمام وجود از انقلاب اسلامی و ملت ایران و مظلومین منطقه دفاع کرده و خار چشم دشمنان اسلام و کشور بوده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سلامی، فرمانده شهید کل سپاه اظهار داشت: هرچند فقدان شهید سلامی ثلمهای بزرگ برای کشور بود، اما بحمدالله انتصاب شما که از تجارب ارزشمندی در مدیریت نیروی زمینی سپاه و در دفاع مقدس برخوردار هستید توسط فرماندهی معظم کل قوا که در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد، نقشه رژیم صهیونی را برای ایجاد هرج و مرج در کشور ناکام گذاشت.
وی خاطر نشان کرد: شهید سلامی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون همکاری ارزشمندی با سازمان قضایی داشت و قطعا شما هم که در مکتب ایشان تلمذ کردهاید آن مسیر را ادامه خواهید داد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرامی مقدم و حاجی زاده خاطر نشان ساخت: شلیک موشکهای ساخت فرزندان ملت و اصابت قدرتمندانه آنها در سرزمینهای اشغالی معادله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر هم زد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان بر هوشیاری و حفظ آمادگی بیش از پیش نیروهای مسلح تاکید کرد.
همچنین در این دیدار سرلشکر پاکپور ضمن قدردانی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان ساخت: حفظ سلامت و صیانت از کارکنان سپاه همچون گذشته اولویت ماست.
وی در ادامه افزود: سپاه بحمدالله در آمادگی کامل به سر میبرد و در صورت تکرار تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور پاسخی پشیمان کننده و کوبندهتر از جنگ ۱۲ روزه دریافت خواهد کرد.