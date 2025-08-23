مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان خبر داد:
ربایش یکی از روحانیون ایرانشهر توسط افراد مسلح ناشناس
شب گذشته افراد مسلح ناشناس، حجتالاسلام فلاح پور را در شهرستان بزمان مورد ربایش قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام رمضانی، مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان، با محکومیت شدید حادثه ربوده شدن حجتالاسلام مجید فلاحپور از روحانیون شهر بزمان ایرانشهر، اظهار داشت: جسارت به علما و روحانیت، جسارت به دین و ارزشهای اسلامی است و هرگز از سوی مردم متدین این خطه تحمل نخواهد شد.
وی افزود: جمعه شب افراد مسلح ناشناس، این روحانی گرانقدر را در شهرستان بزمان مورد ربایش قرار داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. چنین اقداماتی نهتنها مذبوحانه و بیثمر است بلکه نشاندهنده دشمنی با ایمان، وحدت و آرامش مردم منطقه میباشد.
مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از سوی مسئولان امنیتی و قضایی تصریح کرد: انتظار میرود نهادهای ذیربط با قاطعیت عاملان این اقدام مجرمانه را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند تا امنیت علما و مردم بیش از پیش تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه همواره مدافع ارزشهای الهی و خادم مردم بودهاند و هیچ تهدید و جسارتی نمیتواند مسیر خدمترسانی روحانیت به جامعه را متوقف کند.