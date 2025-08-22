به گزارش ایلنا حجت الاسلام و المسلمین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ضمن تسلیت سالروز رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) با بیان اینکه دشمنان این ملت توطئه کردند و جمهوری اسلامی را تحریم کردند، افزود: ملت ما با تمام توان و قدرت در مقابل دشمنان ایستاده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به ۳۱ مردادماه روز صنعت دفاعی که روز تجلیل از نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان و متخصصان وزارت دفاع است، گفت: دشمنان برای نابودی ایران، اسلام و حاکمیت اسلامی پا به میدان گذاشته بودند ، اما مردم با پشتوانه اقتدار دفاعی بومی که توسط متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعی تولید شده بود در مقابل دشمنان ایستادند.

حجت الاسلام آقاجانپور با بیان اینکه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با حمله به مناطق مسکونی از جمله شهرک مسکونی شهید چمران زنان،مردان و فرزندان بی گناه و جمعی از فرماندهان نظامی و متخصصان کشور را به شهادت رساندند، گفت: آن ها به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران و مردم ما سلطه گری سلطه گران را نمیپذیرد، دشمنی میکنند ولی باید بدانند ما زیر بار زورگویی نمی‌رویم و سلطه را نمیپذیرم.

نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع با بیان اینکه خواسته های نامشروع دشمن تمام شدنی نیست، گفت: ما ملت امام حسین (ع) هستیم و در مقابل زورگویی های دشمن می ایستیم و دشمن باید بداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار است.