نویسندگان بیانه سیاسی، اشعث بن قیس زمان ما هستند

به گزارش ایلنا، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم منور رضوی ضمن عرض تسلیت رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: بزرگترین عرض ارادت به ساحت اهل بیت (ع) توجه به خصوصیات زندگی و سیره سیاسی آنها و خط گرفتن از این سیره در زندگی اجتماعی و انقلابی است.

آیت‌الله سید احمد علم الهدی افزود: امروز مردم زمان ما با مردم دوران زندگی امام حسن (ع) بسیار متفاوت هستند چرا که مردم آن دوران با عدم آگاهی و نداشتن رشد سیاسی سبب مظلومیت این امام بزرگوار و گسترش ظلم و جنایت از سوی معاویه شدند.

وی ادامه داد: مشکل عمده زندگی مردم در دوران حکومت امام حسن (ع) مشکل امنیتی بود که از ناحیه معاویه با حمله و شبیخون به شهر‌ها ایجاد شد و کشور اسلامی را دچار ناامنی کرد، لذا امام حسن مجتبی (ع) در عرصه امامت خود اولین گامی که برداشتند مسأله حل مشکل معاویه از جامعه اسلامی و تامین امنیت کامل برای مردم بود.

امام جمعه مشهد گفت: امام حسن مجتبی (ع) فرمان جنگ با معاویه را صادر کردند، اما یک سری افراد جاسوس معاویه شایعه کردند که امام حسن مجتبی (ع) می‌خواهد عدل علی (ع) را پیاده کند و چرا ما باید هزینه آن را پرداخت کنیم؟ آن هم وقتی مدیریت معاویه در جهت اداره کشور از امام حسن (ع) بالاتر است، اذهان مردم را دچار شک و تردید کردند به گونه‌ای که در آن زمان که لشکر امام ۱۰۰ هزار نفر و لشکر معاویه ۶۰ هزار نفر بودند، در یک شب ۸۰ هزار نفر از لشکریان امام به گروه معاویه پیوستند و امام را تنها گذاشتند و امام حسن (ع) مجبور به واگذاری حکومت به معاویه شد.

علم الهدی افزود: معاویه در حکومت خود چنان جنایات، قتل‌ها و خفقان فجیعی به بار آورد که مردم فکرش را هم نمی‌کردند و این جزای مردمی است که بخواهند زندگی را در غیر از سایه دین ببینند.

وی ادامه داد: اگر بنا شد مردم بخواهند از دین جدا شوند و زندگی را در غیر از سایه دین ببینند این مردم استحقاق این خفقان و قتل و بی رحمی و ظلم و ستم‌ها و جنایات را دارند.

امام جمعه مشهد گفت: این موضوع یک عبرت برای جامعه امروز ماست، امروز متاسفانه برخی در جامعه ما این زمزمه را دارند که اگر بنا شد ما با آمریکا بسازیم و یک مذاکره دائم و مستقیم با آمریکا داشته باشیم و خواسته‌های آنها را برآورده کنیم، دیگر تحریم‌ها از میان می‌رود و یک زندگی خوش و خرم و آرام خواهیم داشت در حالی که این حرف‌ها همانند زمزمه‌های مردم دوران امام حسن مجتبی (ع) است و چیزی جز ناامنی و ایجاد ظلم و ستم نخواهد داشت.

علم الهدی افزود: این که یک جبهه سیاسی بیانیه بدهد و در آن فهرست خواسته‌های آمریکا را دیکته کند که از غنی سازی اورانیوم دست بردارید و نظارت آژانس بین‌المللی را بپذیرید و با آمریکا مذاکره جامع و مستقیم برقرار کنید، این بیانیه و کسانی که آن را صادر کردند این‌ها اشعث بن قیس این زمان هستند.

امام جمعه مشهد گفت: این که کسی بگوید پارادایم تغییر ایجاد کنید، پارادایم تغییر یعنی تغییر اصول و تغییر اصول یعنی استکبارستیزی و جنگ با آمریکا و مبارزه با استکبار که اصل نخست انقلاب اسلامی ماست را تغییر بدهیم و دست به دست آمریکا و اروپا بدهیم و این بر خلاف عقل است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نه شرافتمندانه است، نه عاقلانه و نه خردمندانه.

علم الهدی افزود: تفاوت مردم زمان ما با دوران امام حسن مجتبی (ع) این است که شما مردمی آگاه، پیشرفته و با تعالی فکری بسیار بالای هستید که تمام مسایل روز را می‌شناسید به جنایات آمریکا و غرب پی برده‌اید و با این آگاهی پشت سر رهبری ایستاده‌اید لذا آن بلایی که بر سر مردم در دوران امام حسن مجتبی (ع) آمد بر سر شما و اسلام نمی‌آید.

او ادامه داد: این هوشیاری و آگاهی را باید توسعه دهیم این سیره امام حسن مجتبی (ع) برای ما یک سرمایه عبرت و تجربه برای زندگی ماست ما خط حرکتی خود را در سیره این امام بزرگوار باید بشناسیم و از مدیریت ایشان تجربه کسب کنیم.