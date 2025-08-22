فرزندان برومند کشور در ارتش آماده اند همچون گذشته به هر متجاوز بداندیشی پاسخی کوبنده تر و پشیمان کننده تر دهند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر 《امیر حاتمی》 فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی روز صنعت دفاعی را به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم (انفال/ 60)

برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم

پیشرفت پرسرعت و مقتدرانه توان دفاعی ایران اسلامی، محصول اعتماد پیش‌برنده و هدایت های راهبردی فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای (مد ظله العالی) نسبت به نیروهای مسلح، صنعت دفاعی کشور، خصوصا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

اوج این پیشرفت های دفاعی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، در دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به منصه ظهور رسید و اذعان جهانیان را به اتکا کشورمان به قدرت ملت و توانمندی بومی و درون پایه دفاعی ایران به همراه داشت.

باور به دانشمندان داخلی و اتکا به محصولات متنوع و بومی دفاعی در اوج تحریم های ظالمانه، نشان داد کشورمان در تولید و بهره برداری نیازمندی های دفاعی خود برای حفظ امنیت ملی، استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، منتظر اجازه هیچ بیگانه ای نخواهد ماند.

جنگ تحمیلی 12 روزه ثابت کرد راهبرد اتحاد و انسجام ملی با هدایت های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و جانفشانی نیروهای مسلح و از همه مهمتر مقاومت با بصیرت و آگاهانه ملت عزیز ایران اسلامی، کشورمان را در مقابل اتحاد نامبارک شیاطین به پیروزی رساند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشت و امروز نیز فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری صاسلامی ایران آماده اند همچون گذشته با قدرت و پر صلابت برای تنبیه هر متجاوز بد اندیشی، پاسخی کوبنده تر و پشیمان کننده تر دهند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره 3 وزیر شهید، شهدای صنعت دفاعی و چهره‌های ماندگار استقلال دفاعی کشور بویژه فرماندهان عالیقدر شهید، دانشمندان هسته ای و شهدای والامقام نیروهای مسلح و شهیدان سرافراز ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه و تبریک روز صنعت دفاعی به جنابعالی و همه متخصصین و دانشمندان و کارکنان متعهد وزارت دفاع، از همت و تلاش مجاهدانه صنعتگران دفاعی کشور قدردانی می‌کنم و اعلام می دارم که ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته و بیش از آن در سنگر توسعه دفاعی کشور در کنار متخصصین وزارت دفاع حضوری فعال و تعیین کننده داشته و آماده است برای رسیدن به قله های رفیع پیشرفت و اقتدار روز افزون با استفاده از ظرفیت‌های ملی گام های بلندی بر دارد.

و ما النصر الا من عند الله



فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی