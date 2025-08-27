حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که تعدادی از نمایندگان مطرح می‌کنند برخی از نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند گزارش عملکردشان را در قبال بودجه دریافتی نمی‌دهند، سازمان برنامه و بودجه چگونه می‌تواند این مسئله را پیگیری کند، گفت: ادعایی که شما از قول نمایندگان مطرح می‌کنید را به من نگفته‌اند. اگر مصادیق روشن شود که کدام نهادها بودجه می‌گیرند و استحقاقش را ندارند یا کدام دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند و گزارش نمی‌دهند، ما این را بررسی می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه خاطرنشان کرد: اگر واقعا اینگونه باشد، می‌شود در لایحه سال آینده با اصلاح بودجه این‌ها را حذف کرد و صرف اولویت‌های دیگر از جمله امنیت کرد.

وی در پاسخ به این که با توجه به شرایط کشور آیا در اواسط سال احتمال افزایش بودجه نظامی کشور وجود دارد یا باید تا زمان ارائه لایحه بودجه سالیانه دست نگه داشت، بیان کرد: موضوع امنیت کشور موضوع بسیار مهمی است.

پورمحمدی تاکید کرد: اگر خدایی ناکرده امنیت در معرض خطر قرار گیرد، هر اقدامی لازم باشد از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

