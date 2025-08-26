زاکانی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزئیات پرداخت غرامت خانههای آسیب دیده به مالکان و مستاجران
شهردار تهران توضیحاتی در خصوص پرداخت غرامت خانههای آسیب دیده در جنگ به مالکان و مستاجران و همچنین جبران خسارات اماکن تجاری ارائه داد.
علیرضا زاکانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث پرداخت غرامت به آسیبدیدگان جنگ دوازده روزه تحمیلی بین مالکان و مستاجران برای دریافت وجهی که دولت در نظر گرفته است اختلاف به وجود آمده است، مبلغ پرداختی باید به مالک تعلق بگیرد یا مستاجری که در آن خانه ساکن بوده است، گفت: پرداختها هم به ملاک است و همه مستاجر. این یک الگویی دارد؛ که برای این یک و نیم میلیاردی که قرار است پرداخت شود و آن عددی که ماهیانه پرداخت میشود و میانگین ۳۰ میلیون تومان است، اولویت با کسی است که در واحد مسکونی ساکن بوده باشد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: بخشی از این آسیبدیدگان مستاجر هستند که در آن واحدهای مسکونی ساکن بودند لذا ما سعی میکنیم یک بار اضافی بپذیریم و به مالکین آنجا هم یک بخشی را ارائه کنیم.
وی درباره اینکه نمایندگان از یک مصوبه در دولت صحبت میکنند برای جبران خسارات وارده به خودروها و لوازم خانگی، آیا این را هم شهرداری پرداخت میکند، بیان کرد: خیر؛ خسارات در خصوص خودرو و لوازم خانگی را دولت باید پرداخت کند، ما فقط از طریق کارشناسی رسمی این را به دولت منعکس میکنیم.
زاکانی با اشاره به این که بالغ بر ۵۵۵ خانوار هستند که نیاز به خانه موقت دارند، اظهار داشت: ما خودمان در شهرداری برای کسانی که خانه موقت نیاز دارند باید خانه را تامین و اجاره کنیم که در حال حاضر نزدیک به ۴۸۰ تا ۵۰۰ خانوار این کار برایشان انجام شده است.
شهردار تهران گفت: برای آنهایی که در این شرایط قرار میگیرند ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان «هدیه کالا» در نظر گرفتیم که حق انتخاب دارند، یازده قلم است که میتوانند در ۵ مرکز انتخاب کنند و برایشان ارسال میشود یا مثلا اگر آسیبی به یکی از لوازم خانه خورده است، اگر تایید شود آن تامین می شود.
وی در خصوص جبران خسارت اماکن تجاری آسیبدیده از جنگ، گفت: یک بخشی از اماکن تجاری که آسیب دیده است را ما جبران می کنیم، توجه داشته باشید درباره کالبد این مکانها صحبت میکنیم، اما ناظر به محتوا و اتفاقاتی که در آنجا رخ داده باشد؛ به دولت محترم از طریق کارشناسی نظر خودمان را منعکس میکنیم.