بقائی:
تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی همدستی آشکار آمریکا در جنایات اسرائیل است
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اقدام آمریکا در تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بینالمللی کیفری، همدستی آشکار در نسلکشی و کشتار فلسطینیان است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بینالمللی کیفری (قضاتی با ملیتهای کانادایی، فرانسوی، سنگالی و فیجیایی) توسط آمریکا بهخاطر رسیدگی به جنایات اسرائیل، نه تنها هجمهای بیسابقه علیه عدالت است بلکه همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی در فلسطین است.
این تعرض به قضات دیوان، سوء استفاده فاحش از قدرت است که به رژیم اسرائیل مصونیت مطلق برای تداوم جنایاتش میبخشد، مجوز ارتکاب جنایات بیشتر میدهد و صلح و امنیت بینالمللی را بهشدت در معرض خطر قرار میدهد.
چنین بیقانونی واضحی ماهیت واقعی «نظم مبتنی بر قواعد» را به نمایش میگذارد: چارچوبی قانونگریز که کارکردی جز تامین اغراض و تمایلاتشان، بیتوجه به قواعد شناختهشده حقوق بینالملل یا مبانی اخلاقی و انسانی ندارد.»