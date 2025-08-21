خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقائی:

تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی همدستی آشکار آمریکا در جنایات اسرائیل است

تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی همدستی آشکار آمریکا در جنایات اسرائیل است
کد خبر : 1676531
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اقدام آمریکا در تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری، همدستی آشکار در نسل‌کشی و کشتار فلسطینیان است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری (قضاتی با ملیت‌های کانادایی، فرانسوی، سنگالی و فیجیایی) توسط آمریکا به‌خاطر رسیدگی به جنایات اسرائیل، نه تنها هجمه‌ای بی‌سابقه علیه عدالت است بلکه همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین است.

این تعرض به قضات دیوان، سوء استفاده فاحش از قدرت است که به رژیم اسرائیل مصونیت مطلق برای تداوم جنایاتش می‌بخشد، مجوز ارتکاب جنایات بیشتر می‌دهد و صلح و امنیت بین‌المللی را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.

چنین بی‌قانونی واضحی ماهیت واقعی «نظم مبتنی بر قواعد» را به نمایش می‌گذارد: چارچوبی قانون‌گریز که کارکردی جز تامین اغراض و تمایلاتشان، بی‌توجه به قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل یا مبانی اخلاقی و انسانی ندارد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور