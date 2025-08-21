به گزارش ایلنا، حجت السلام والمسلمین نصرالله پژمانفر ضمن ابراز ارادت و احترام به همه همشهریان و مردم مشهدرضا، به فعالیت‌های جاری در این روزها اشاره کرد و گفت: این روزها مردم و مسئولین به خدمت زائران امام رضا (ع) مشغول هستند و هدف اصلی این تلاش‌ها، فراهم کردن آرامش و آسایش بهتر برای زائرانی است که به مشهد مشرف می‌شوند و قصد دارند با زیارت‌های قابل قبول، از برکات این سفر بهره‌مند شوند و با سلامت و آرامش به خانه‌های خود بازگردند.

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر با تاکید بر نیاز به توسعه و بهبود زیرساخت‌های مناسب در شهر مشهد اظهار کرد: شأن و جایگاه زائران امام رضا (ع) باید حفظ و ارتقاء یابد.

وی تصریح کرد:در این راستا، مجلس شورای اسلامی فراکسیونی به نام «فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت» تشکیل داده است که ترکیبی از چندین فراکسیون مجلس است و اعضای برجسته‌ای از جمله رئیس مجلس، نایب رئیس اول، دوم و دیگر نمایندگان در آن عضویت دارند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این ایام، بیش از ۲۰ نفر از اعضای این فراکسیون به دعوت آن‌ها، در شهر مشهد حضور یافته‌اند.

وی افزود: برنامه‌های این سفر شامل بازدید از موکب‌های پذیرایی از زائران، ملاقات با زائرین، دیدار با نماینده ولی فقیه، استاندار، مسئولین شهری، نماینده مقام معظم رهبری در آستان قدس رضوی و تولیت آستان قدس است.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان توضیح داد: هدف از این دیدارها، نزدیک‌تر کردن مسئولین به مشکلات و نیازهای زائران و بررسی وضعیت مراکز درمانی است تا مسائل و چالش‌ها، به صورت مستقیم دیده و مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم با حضور این مسئولین، آنها بتوانند مسائل را بهتر درک کرده و زیرساخت‌های لازم را در لایحه بودجه و اقدامات بعدی برای شهر مشهد پیش‌بینی کنند زیرا هدف نهایی، گذر از این ایام با سربلندی و موفقیت است.

