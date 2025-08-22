شاید حضور لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی مسیر مذاکرات را تغییر دهد

محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از پیشنهاد تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایران و نحوه مواجهه دستگاه دیپلماسی کشورمان با چالش‌هایی که در مذاکرات پیش رو میان ایران و اروپا یا آمریکا وجود خواهد داشت، گفت: من فکر می‌کنم که در کنار این درگیری‌های نظامی و تجاوزاتی که اخیراً آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی با همکاری اروپایی و برخی از کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند، پیوست جنگ روانی و جنگ دیپلماتیک هم وجود دارد.

وی ادامه داد: آن‌ها تلاش می‌کنند که اقدامات غیرقانونی خود را بر اساس منشور حقوقی ملل متحد و سایر گزینه‌های این‌چنینی توجیه کنند. زمانی که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکا بود و قرار بود دو روز بعد محل مذاکرات بعدی تعیین شود، ما در حین مذاکره تحت حملات شدید و بی‌سابقه‌ای قرار گرفتیم که ده‌ها نفر از فرماندهان نظامی و دانشمندان ما را به شهادت رساندند و بیش از هزار نفر از نیروهای نظامی و مردم عادی را به شهادت رساند.

بدترین اتفاق این است که طرف مقابل در ما احساس ضعف کند

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه ظاهراً از اینکه ایران وارد مذاکره شده بود، برای غربی‌ها سوءتفاهمی به وجود آمد که این اقدام از سر ضعف است، تصریح کرد:‌ بدترین اتفاق این است که طرف مقابل تصور ضعف از ما کند و این تصور آن‌ها را وادار به گزینه‌هایی مانند گزینه نظامی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی کرد. پس از اینکه بالاخره یکی دو روز از جنگ گذشت، به نظر من توان موشکی و نظامی ایران توانست یک تعادل و توازنی از نوع توازن وحشت برای طرف مقابل ایجاد کند و آن‌ها را به درخواست آتش‌بس مجبور کند.

اگر توانایی زدن رژیم صهیونیستی و پایگاه العدید را نداشتیم، دیپلماسی زورش به تجاوز اخیر نمی‌رسید

جمالی عنوان کرد: به نظر من اگر ما توانایی زدن مراکز حساس رژیم صهیونیستی و پایگاه العدید در قطر را نداشتیم، شاید دیپلماسی خیلی زورش به این تجاوز نمی‌رسید. اینجا بود که هم میدان و هم دیپلماسی با هم مکمل شدند. اما حالا بعد از این قضیه، مجدداً می‌بینیم که اروپایی‌ها که در چند سال اخیر پایه ثابت مذاکرات به خصوص در رابطه با برجام بوده‌اند و هیچ اقدام عملی انجام نداده‌اند، به نوعی در حمایت از رژیم صهیونیستی و همگامی با آمریکایی‌ها دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه هستند.

این کارشناس ارشد سیاست خارجی با اشاره به این نکته که غربی‌ها در تلاش هستند تا فشاری بر جمهوری اسلامی بیاورند، اظهار کرد: اروپایی‌ها به نوعی دنبال دو قطبی‌سازی در جامعه نخبگان کشور هستند، به ویژه در میان جناح‌های سیاسی، به این شکل که یک طرف موافق مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط باشد و طرف دیگر مخالف آن باشد. این موضوع برای مردم که در دوران جنگ ۱۲ روزه نشان دادند با اتحادشان فارغ از هر تفکر سیاسی جلوی دشمن ایستاده‌اند، یک سم مهلک است و باید به این قضیه توجه ویژه‌ای داشت.

غنی‌سازی صفر، یعنی مذاکره بی‌معنا خواهد بود

وی در تشریح شرایط مذاکراتی امروز بیان کرد: با کشوری طرف هستیم که در حال مذاکره به ما حمله کرده و اکنون اعلام می‌کند که غنی‌سازی صفر می‌خواهد، در حالی که در مذاکرات قبلی برجام توافق شده، یعنی خود اروپایی‌ها توافق کردند که حداقل ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی داشته باشیم و جزو باشگاه کشورهایی باشیم که غنی‌سازی دارند. به قول آقای رئیس‌جمهور، وقتی می‌گویند غنی‌سازی صفر، یعنی که اصلاً مذاکره بی‌معنا خواهد بود.

شاید حضور لاریجانی مسیر مذاکرات را تغییر دهد

جمالی اضافه کرد: در این شرایط، من فکر می‌کنم که با آمدن آقای لاریجانی در رأس شعام، شاید مذاکرات به مسیر دیگری بازگردد. انتصاب او پیام داخلی، خارجی و منطقه‌ای داشته است و ایشان هم نشان داده که در همین چند روزی که از انتصابش گذشته، بسیار هوشمندانه عمل کرده است، چه در زمینه موضع‌گیری‌های امنیتی و چه دیپلماتیک. به نظر من این یک کمک به دیپلماسی دولت است که در کنار خود، آقای لاریجانی را دارد.

این عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت امور خارجه هوشمندانه اعلام کرده که ما از مذاکره با اروپایی‌ها خارج نشده‌ایم، تصریح کرد: بالاخره این قضیه مذاکرات کژدار و مریض در حال انجام است. با اینکه از نظر حقوقی واقعاً اروپایی‌ها صلاحیت فعال کردن مکانیزم را ندارند، اما چه می‌شود کرد که شورای امنیت دست آن‌هاست و آن سیستم برخورد با معیارهای چندگانه‌شان متأسفانه هنوز هم پابرجاست. دیپلماسی در حال حاضر باید به نحوی عمل کند که اولاً پیام ضعف را به طرف مقابل مخابره نکند، دیپلماسی نباید پیام ضعف به طرف مقابل ارسال کند و باعث برداشت اشتباه آن‌ها شود.

دوقطبی سازی خواست دشمن است

وی افزود: باید توضیحات اقناعی در داخل کشور برای تمام کسانی که دلسوز این مملکت هستند، صورت گیرد تا این دو قطبی‌سازی انجام نشود، که این خواسته دشمنان است. سوم اینکه از ظرفیت همسایگان و کشورهای دوست استفاده شود. همچنین می‌بینیم که مذاکراتی با روسیه و چین در حال انجام است و هر دو کشور مخالفت خود را با مکانیزم ماشه اعلام کرده‌اند. به نظر من ایران می‌تواند از ظرفیت روسیه استفاده کند.

کشورهای منطقه متوجه شدند که اسرائیل دست از رویای نیل تا فرات برنداشته است

جمالی در رابطه با ظرفیت هایی که سیاست خارجی ایران در روابط دیپلماتیک خود برای مقابله با برنامه‌ی غربی‌ها دارد، گفت: ایران می‌تواند از ظرفیت روسیه در همین مذاکرات روس‌ها با آمریکا استفاده کند. شرایط مناسبی وجود دارد، به‌خصوص اخیراً نتانیاهو و وزرای افراطی‌اش اعلام کرده‌اند که به دنبال اسرائیل بزرگ‌ هستند و رسماً درخواست الحاق قسمت‌هایی از مصر، عربستان، اردن، عراق را به کشور خودشان داده‌اند. اکنون کشورها می‌بینند که اسرائیل موجودیتی نیست که با پیمان ابراهیم و مذاکرات اقتصادی و روابط دیپلماتیک، دست از آن طرح نیل تا فرات خود بردارد.

باید از ظرفیت‌های دیپلماسی به نحو بهینه استفاده کنیم

وی خاطرنشان کرد:‌ ایران می‌تواند کشورهای منطقه را با خود متحد کند. به نظر من در جنگ ۱۲ روزه، منهای یکی دو کشور که وابستگی شدید به آمریکا و روابط نزدیک با اسرائیل دارند، بقیه حداقل از نظر دیپلماتیک در کنار ایران ایستادند و حملات اسرائیل را محکوم کردند. بنابراین ما هم باید از ظرفیت‌های داخلی در دیپلماسی داخلی و همچنین دیپلماسی همسایگان و کشورهای عضو شورای امنیت و کشورهای دوست در این رابطه به نحو بهینه استفاده کنیم.

