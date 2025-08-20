واکنش سخنگوی دولت به بیانیه جبهه اصلاحات
سخنگوی دولت درباره موضع دولت در قبال بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، گفت: اصولاً جایگاه دولت جایگاه دیگری است و طبیعتاً هر جبهه یا هر حزبی که اظهارنظری میکند، نشانهای است که جامعه زنده است و اظهارنظرها طبیعتاً بهصورت آزادانه انجام میشود.
سخنگوی دولت افزود: همه ما به انسجام اجتماعی باید دقت داشته باشیم و در شرایط کاملاً پیچیدهای هستیم و مراقب باشیم اظهارنظرهای ما شرایط را پیچیدهتر نکند و بهنوعی مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد.
وی بیان کرد: این موارد قبلاً هم در جلسات خصوصی که با آقای رئیس جمهور بوده، شنیده شده است؛ دسترسی به آقای رئیسجمهور برای همه احزاب وجود دارد. از جبهه پایداری تا جبهه اصلاحات که دو سر طیف فعالیتهای سیاسی ما هستند با آقای رئیس جمهور جلسه داشتهاند. طبیعتاً حاکمیت و دولت متناسب با منافع ملی اتخاذ رویکرد کرده است.
سخنگوی دولت درباره دولت برای تک نرخی شدن ارز، بیان کرد: در اینکه باید ارز تک نرخی شود تردیدی نداریم اما باید به آثار آن در جامعه توجه داشته باشیم. دولت خود را مکلف به تامین معیشت و زندگی مردم میداند و اصولا این مساله در اولویت ماست هرچند که این موضوع به زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به آخرین مصوبات دولت، ادامه داد: اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران برای خرید ۱۰۶ دستگاه مولد برق برای تاسیسات آب شرب استان، آییننامه اجرایی نحوه تشکیل اداره و فعالیت آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای حرفهای و فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی و ایجاد شهر کودک و نوجوان توسط بخش غیردولتی به تصویب رسیدند.
مهاجرانی افزود: گزارش حذف چهار صفر از پول ملی هم در دولت مطرح و نماینده دولت در این زمینه به بانک مرکزی معرفی شد. آییننامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و استفاده از پایگاههای داده اعتباری و گزارش شرکتهای اعتبارسنجی هم به تصویب رسید.
سخنگوی دولت افزود: همچنین ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات و اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برای لایروبی رودخانههای استان به تصویب رسیدند. آییننامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیاران هم با اصلاحاتی به تصویب رسید.
وی بیان کرد: موضوع دیگری هم با اصلاحات و باهدف کاهش خسارات و تسهیل رفتوآمد کامیونداران تصویب شد و تصویبنامهای درباره تعیین تکلیف مانده منابع موجود در صندوق علوم تحقیقات و فناوری هم با انجام بازاصلاحاتی به تایید هیئت وزیران رسید. موضوع دیگر قانون مالیات و ارزش افزوده در زمینه میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بود که آن هم به تصویب رسید.
مهاجرانی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهوری به ارمنستان، عنوان کرد: از موضوعاتی که در سفر رئیسجمهوری مورد توجه قرار گرفت این بود که باتوجه به اینکه در مسیر کریدور شمال به جنوب و مسیر مواصلاتی که از قفقاز میگذرد از قبل هم برنامهریزیهایی بهصورت جدی شروع شده، در این سفر هم راجع به این موضوع بهصورت جدی صحبت شده و در راستای حفظ منافع ملی جمعبندیها در این مسیر صورت گرفته است.