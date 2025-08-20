به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پاک‌نژاد در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مصوبه هیئت وزیران بنا بر این شده که بخش خصوصی نسبت به واردات بنزین سوپر که حالا از آن در مصوبه به عنوان بنزین ویژه یاد شده اقدام کند تا متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید آن را به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند، قرار دهد.

وزیر نفت تاکید کرد: این اقدام هیچ تاثیری در سهمیه‌هایی که پیش از این استفاده می‌شده یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی یا کارت سوخت جایگاه‌ها ندارد و هموطنان عزیز می‌توانند کماکان از این سهمیه‌ها استفاده کنند.

وی افزود: مقدمات این کار فراهم شده و در درگاه مجوزها در وزارت اقتصاد درخواست‌ها بارگذاری شده و فرایندهای ثبت سفارش در حال طی شدن است.

پاک‌نژاد با بیان اینکه روز شنبه یکی از پروژه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه جمع آوری گازهای مشعل همراه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: سرمایه‌گذاری این پروژه بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بوده که به جمع آوری ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه حوزه جنوب استان ایلام کمک می‌کند. به کارگیری کامل این پروژه می‌تواند درآمدی حدود ۷۰۰ میلیون دلار سالانه برای کشور از محل جمع‌آوری گازهایی که پیش از این سوزانده می‌شدند، ایجاد کند.

وی ادامه داد: طرح تکمیل ان جی ال ۳۲۰۰ در حوزه غرب کارون در استان خوزستان وجود دارد و فرایندها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم بتوانیم تا سال پایانی برنامه یعنی ۱۴۰۷ بالغ بر ۴۵ میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه را جمع آوری کنیم.

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت فروش نفت، گفت: هیچ نفتی که نتوانیم بفروشیم روی آب نداریم و تمام آنچه که روی آب هست، متناسب با شرایط بازار برنامه ریزی شده است.

