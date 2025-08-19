به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی با حضور در قم از حضرت آیت الله نوری همدانی عیادت کرد و جویای احوال و سلامتی ایشان شد.

رییس دفتر مقام معظم رهبری همچنین با حضور در بیوت آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی سلام رهبر انقلاب را به آنان ابلاغ کرد.