خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باقرزاده در گفت‌وگو با ایلنا:

اتحاد کشورهای تحت تحریم باید در همه زمینه‌ها تقویت شود

اتحاد کشورهای تحت تحریم باید در همه زمینه‌ها تقویت شود
کد خبر : 1675662
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس گفت: اتحاد میان کشورهای تحت تحریم باید در همه زمینه‌ها، از دیپلماسی سیاسی گرفته تا فرهنگی و مهم‌تر از همه، بحث‌های اقتصادی، تقویت شود. الان فرصت مهیاست.

علی‌اصغر باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیس جمهور به بلاروس و فرصت‌های میان دو کشور  گفت: سفر رئیس جمهور به   کشور بلاروس، با توجه به شرایط جدیدی که ما در دنیا داریم   و  همچنین تحولات اخیر در دنیا، فرصت بسیار خوبی بود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس خاطرنشان کرد: کشور بلاروس یک کشور تحریمی توسط اروپا است مانند کشور ما که تحت تحریم هستیم از همین رو بهترین فرصت برای کشورهایی که مستقل هستند و مخالف یک‌جانبه‌گرایی غرب هستند و می‌خواهند مستقل باشند این است که با هم اتحاد بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اتحاد میان کشورهایی که تحت تحریم‌ها قرار می‌گیرند، بیان کرد: این اتحاد باید در همه زمینه‌ها، از دیپلماسی سیاسی گرفته تا فرهنگی و مهم‌تر از همه، بحث‌های اقتصادی،  تقویت شود. الان فرصت مهیاست؛ هم  ما ظرفیت‌های بزرگی برای صادرات داریم و آن‌ها هم تولیدات صنعتی خوبی در قسمت قطعه‌سازی خودرو، ماشین آلات سنگین، اتوبوس و حتی موضوعات کشاورزی مانند کودهای اوره و پتاس دارن و ما ظرفیت‌های زیادی از نظر کشاورزی و بحث‌های نفتی و پتروشیمی و موضوعات مختلف داریم و هم آن‌ها  که بهترین فرصت است تا از ظرفیت‌های همدیگر استفاده  و همدیگر را تقویت کنیم.

باقرزاده ادامه داد: با توجه به موضوعات کشورهای اوراسیا و منطقه آزاد تجاری که بالاخره در بحث آسیا ایجاد شد، همان قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم  و  تعرفه‌ها را کاهش داد، فرصت خوبی است که از این ظرفیت استفاده شود و می‌توانند با این کار به نوعی آثار تحریم‌ها را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بلاروس کشور خوبی است. پیگیری‌هایی که کردم و ارتباطات و جلساتی که داشتیم، نشان می‌دهد که این کشور کاملاً آمادگی دارد تا ارتباط تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران  بیشتر کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس خاطرنشان کرد: بلاروس در مسائل سیاسی ظرفیت‌های خوبی دارد، در جنگ ۱۲ روزه، به خصوص در شورای آژانس  اتمی، به نفع ما رأی داد و در موضوعات مختلف حامی ما بود و همکاری خوبی داشت.

وی بیان کرد: سفر ریاست جمهوری به بلاروس بیشتر جنبه اقتصادی و تبادلات تجاری و بازرگانی داشت  این فرصت خوبی است. ایران ظرفیت بسیار زیادی دارد که باید بالاخره این فرصت موجود به سرمایه‌گذاران شناسانده شود و بر اساس آن، علاقه‌مندانی که وجود دارند، بتوانیم مسیر کار را برای این افراد تسهیل و آماده کنیم تا تجار، سرمایه‌گذاران و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بتوانند به راحتی این اتفاق را رقم بزنند. فضا  خوب است و من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی ان‌شاءالله رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور