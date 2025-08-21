باقرزاده در گفتوگو با ایلنا:
اتحاد کشورهای تحت تحریم باید در همه زمینهها تقویت شود
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس گفت: اتحاد میان کشورهای تحت تحریم باید در همه زمینهها، از دیپلماسی سیاسی گرفته تا فرهنگی و مهمتر از همه، بحثهای اقتصادی، تقویت شود. الان فرصت مهیاست.
علیاصغر باقرزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیس جمهور به بلاروس و فرصتهای میان دو کشور گفت: سفر رئیس جمهور به کشور بلاروس، با توجه به شرایط جدیدی که ما در دنیا داریم و همچنین تحولات اخیر در دنیا، فرصت بسیار خوبی بود.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس خاطرنشان کرد: کشور بلاروس یک کشور تحریمی توسط اروپا است مانند کشور ما که تحت تحریم هستیم از همین رو بهترین فرصت برای کشورهایی که مستقل هستند و مخالف یکجانبهگرایی غرب هستند و میخواهند مستقل باشند این است که با هم اتحاد بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اتحاد میان کشورهایی که تحت تحریمها قرار میگیرند، بیان کرد: این اتحاد باید در همه زمینهها، از دیپلماسی سیاسی گرفته تا فرهنگی و مهمتر از همه، بحثهای اقتصادی، تقویت شود. الان فرصت مهیاست؛ هم ما ظرفیتهای بزرگی برای صادرات داریم و آنها هم تولیدات صنعتی خوبی در قسمت قطعهسازی خودرو، ماشین آلات سنگین، اتوبوس و حتی موضوعات کشاورزی مانند کودهای اوره و پتاس دارن و ما ظرفیتهای زیادی از نظر کشاورزی و بحثهای نفتی و پتروشیمی و موضوعات مختلف داریم و هم آنها که بهترین فرصت است تا از ظرفیتهای همدیگر استفاده و همدیگر را تقویت کنیم.
باقرزاده ادامه داد: با توجه به موضوعات کشورهای اوراسیا و منطقه آزاد تجاری که بالاخره در بحث آسیا ایجاد شد، همان قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم و تعرفهها را کاهش داد، فرصت خوبی است که از این ظرفیت استفاده شود و میتوانند با این کار به نوعی آثار تحریمها را کاهش دهند.
وی تاکید کرد: بلاروس کشور خوبی است. پیگیریهایی که کردم و ارتباطات و جلساتی که داشتیم، نشان میدهد که این کشور کاملاً آمادگی دارد تا ارتباط تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران بیشتر کند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس خاطرنشان کرد: بلاروس در مسائل سیاسی ظرفیتهای خوبی دارد، در جنگ ۱۲ روزه، به خصوص در شورای آژانس اتمی، به نفع ما رأی داد و در موضوعات مختلف حامی ما بود و همکاری خوبی داشت.
وی بیان کرد: سفر ریاست جمهوری به بلاروس بیشتر جنبه اقتصادی و تبادلات تجاری و بازرگانی داشت این فرصت خوبی است. ایران ظرفیت بسیار زیادی دارد که باید بالاخره این فرصت موجود به سرمایهگذاران شناسانده شود و بر اساس آن، علاقهمندانی که وجود دارند، بتوانیم مسیر کار را برای این افراد تسهیل و آماده کنیم تا تجار، سرمایهگذاران و کسانی که قصد سرمایهگذاری دارند، بتوانند به راحتی این اتفاق را رقم بزنند. فضا خوب است و من فکر میکنم اتفاقات خوبی انشاءالله رقم خواهد خورد.