عملیات دیوارکشی مرزی توسط ارتش با سرعت مطلوبی در حال انجام است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در جریان بازدید از روند احداث دیوار مرزی در تایباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات دیوارکشی مرزی توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرعت مطلوبی در حال انجام است و تاکنون بخش قابل توجهی از آن پیشرفت کرده است.

وی افزود: تاکنون ۱۸۵ کیلومتر از زیرسازی این پروژه به پایان رسیده و بیش از ۱۳۰ کیلومتر دیوار مرزی نصب شده است.

اسکندر مؤمنی با بیان اینکه امنیت مرزها ارتباط مستقیمی با موضوع اتباع خارجی دارد، افزود: انسداد مرزها تنها به معنای احداث دیوار نیست، بلکه شامل اقدامات فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی می‌شود. هم دولت و هم مجلس بر تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه مصمم هستند.

وزیر کشور تصریح کرد: در خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرا را برعهده دارد و بخش زیادی از دیوارها آماده نصب است. هر منطقه‌ای که دیوارکشی تکمیل شده، شاهد کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی ترددهای غیرمجاز بوده‌ایم.

مؤمنی با اشاره به چالش‌های مرتبط با اتباع غیرمجاز تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که بخشی از این افراد پس از انتقال به کشورشان دوباره بازمی‌گردند، از همین رو انسداد کامل مرزها ضروری است. این اقدام در جلوگیری از ورود اشرار، قاچاقچیان و همچنین مواد مخدر تأثیر بسزایی دارد.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته با حمایت ستاد کل نیروهای مسلح و تلاش‌های ارتش، پروژه انسداد مرز شتاب گرفته و امیدواریم با رفع موانع، این طرح در اسرع وقت تکمیل شود.

انتهای پیام/