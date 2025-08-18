بقایی در نشست خبری:
مسیر ریلی جنوب ارمنستان نباید خدشهای به مرزهای بینالمللی وارد کند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص مسیر ریلی که قرار است از جنوب ارمنستان عبور کند نیز نباید خدشهای به مرزهای بینالمللی وارد شود و هیچ تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کند. ما هر جا لازم باشد نگرانیهای خود را به کشورهای منطقه متذکر میشویم و مراقبت دائمی داریم تا حضور نیروهای فرامنطقهای موجب آسیب به صلح منطقه نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۷ مردادماه گفت: هفته گذشته مراسم اربعین با شکوه برگزار شد و زیارت قبول میگویم به کسانی که در این مراسم شرکت کردند. همچنین از بخش کنسولی وزارت خارجه و تمامی افرادی که در این مراسم زحمت کشیدند، تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: این هفته مصادف بود با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی؛ آزادگانی که قدردان و مرهون فداکاریهایشان هستیم و در طول جنگ تحمیلی با ایستادگی خود برگ زرینی در تاریخ آفریدند. فردا نیز مصادف است با کودتای ۲۸ مرداد؛ حادثه تلخی که ایرانیان هرگز آن را فراموش نمیکنند. کودتایی که با همکاری آمریکا و انگلیس موجب سقوط دولت مردمی ایران شد. در اینجا جا دارد یاد شهید حسین فاطمی را گرامی بداریم.
نسلکشی در فلسطین اشغالی بدون وقفه ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنان مهمترین تحول در منطقه، نسلکشی در فلسطین اشغالی است که بدون وقفه ادامه دارد. در روزهای اخیر شاهد تصمیم رژیم صهیونیستی برای کوچاندن مردم غزه به باریکهای محدود بودیم و هر روز شمار زیادی از مردم غزه به شهادت میرسند. به دلیل حمایتهای آمریکا، این رژیم مصرّ به ادامه جنایات خود است.
بقایی خاطرنشان کرد: شنبه گذشته، همزمان رژیم صهیونیستی مناطقی در یمن را هدف حمله قرار داد که ما بهشدت آن را محکوم میکنیم. بهویژه حمله به زیرساختهای مدنی که مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
اعلام کردهایم به حضور بازیگران فرامنطقهای حساس هستیم
وی در خصوص توافقنامه میان باکو اظهار داشت: ما بهطور صریح اعلام کردهایم که نسبت به حضور بازیگران فرامنطقهای حساس هستیم. این موضوع را به دوستانمان در ارمنستان منتقل کردهایم و به ما اطمینان داده شده است که شراکتی که قرار است با آمریکا داشته باشند، در خاک ارمنستان ثبت شده و بر اساس قوانین این کشور اجرا خواهد شد. همچنین بر حاکمیت سرزمینی و خدشهناپذیری مرزها تأکید شده است.
بقایی گفت: در خصوص مسیر ریلی که قرار است از جنوب ارمنستان عبور کند نیز نباید خدشهای به مرزهای بینالمللی وارد شود و هیچ تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کند. ما هر جا لازم باشد نگرانیهای خود را به کشورهای منطقه متذکر میشویم و مراقبت دائمی داریم تا حضور نیروهای فرامنطقهای موجب آسیب به صلح منطقه نشود.
وی درباره طرح «اسرائیل بزرگ» که مجدداً مطرح شده است، گفت: ماهیت رژیم صهیونیستی برای کشورهای منطقه روشن است. سخن نخستوزیر این رژیم مبنی بر اینکه «خودم را مأمور ایده اسرائیل بزرگ میدانم» به معنای چشمداشت به بخش قابل توجهی از سرزمینهای اسلامی است و نشان میدهد که برای اجرای این اهداف هیچ حد و مرزی نمیشناسند.
سخنگوی وزارت امورخارجه عنوان کرد: علیرغم خوشخیالیهایی که وجود داشت مبنی بر اینکه با «طرح ابراهیم» زیست مسالمتآمیزی میان اسرائیل و کشورهای منطقه شکل خواهد گرفت، اکنون بیان چنین موضوعی ــ که متوجه سرزمینهای اردن، سوریه و بخشی از عربستان سعودی است ــ خود عاملی برای بیثباتی منطقه و نشانهای از نگاه توسعهطلبانه این رژیم به کشورهای منطقه است. در صورت مهار نشدن این رژیم، منطقه شاهد درگیریهای گستردهای خواهد بود.
تعطیلی سفارتخانه های برخی کشورهای اروپایی صحت ندارد
وی در ادامه افزود: خبرسازیهایی که دو هفته پیش مطرح شد، دیروز نیز پس از انتشار خبر خداحافظی سفیر آلمان مجدداً بازتاب یافت؛ اما هیچیک از سفارتخانههایی که نام آنها ذکر شده، تعطیل نشدهاند.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: برخی از سفارتخانهها صرفاً فعالیت خود را کاهش داده و اقدامات بخش کنسولیشان محدودتر شده است، اما این به معنای تعطیلی نیست و همه آنها دایر هستند. البته برخی کشورها در حال تغییر و تحولات داخلی خود هستند.
وی در خصوص پرونده موسوم به «جفری اپستین» گفت: این پرونده، پروندهای گسترده است که تنها به آمریکا محدود نمیشود و کشورهای دیگری نیز درگیر آن بودهاند. منتها ما وارد مسائل شخصی و انگیزههای سیاستمداران آمریکایی نمیشویم.
برای ما عملکرد آمریکا بهعنوان یک دولت اهمیت دارد و در مسیر تحقق حقوق مردم ایران از هیچ سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. در عین حال، اظهارات و تحولات مرتبط با این پروندهها را با دقت رصد میکنیم.
بقایی در رابطه با طرح آمریکایی خلع سلاح در لبنان نیز اظهار داشت: نقش آمریکا در منطقه روشن است و این کشور هیچگاه نقش مثبتی ایفا نکرده است.
وی با بیان اینکه اقدامات آمریکا همواره در حمایت یکسویه از رژیم صهیونیستی بوده، گفت: مردم منطقه بهخوبی از برنامههایی که آمریکا برای منطقه طراحی کرده، آگاه هستند. این اقدامات در واقع برای ایجاد آشوب و بیثباتی در منطقه صورت میگیرد.
وی در خصوص اخباری مبنی بر گریختن یک متهم ایرلندی به ایران گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم.
بقایی درباره ادعای قبرس مبنی بر خطرناک بودن برنامه هستهای ایران برای این کشور اظهار داشت: این مباحث در ادامه همان کلیشههایی است که رژیم صهیونیستی درباره برنامه هستهای ایران ساخته است. هیچ تردیدی در صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران وجود ندارد و این موضوع بارها مورد تأیید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفته است؛ بنابراین چنین ادعاهایی کاملاً بیمعناست.
وی در خصوص اعمال تعرفههای آمریکا گفت: به نظر میرسد که آمریکا مدتهاست این سیاست را بهطور رسمی دنبال میکند؛ یعنی پیگیری سیاست یکجانبهگرایانه و بیتوجهی به منافع سایر کشورها، در حالی که منافع را منحصراً برای خود متصور است. سیاستهای تعرفهای آمریکا را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این اقدامات مخل نظامهای بینالمللی در حوزه تجارت آزاد است که سالها تثبیت شدهاند.
رابطه ما با آژانس برقرار است
بقایی در رابطه با ادعای میانجیگری مصر میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصریح کرد: خیر، ارتباط ما با آژانس برقرار است. هفته گذشته معاون آژانس سفری به تهران داشت. سطح مناسبات پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده اما همچنان رابطه ما با آژانس برقرار است.
وی گفت: هفته گذشته گفتوگویی برای تدوین شیوهنامه همکاری با آژانس داشتیم و نماینده ایران در وین نیز در تماس مستقیم با این نهاد است.
بقایی در خصوص ادعای نتانیاهو مبنی بر فراهم کردن آب برای ایرانیان گفت: طرفی که به دزدی از همسایگان و مردم فلسطین معروف است و همان طرفی که به شاهلوله انتقال آب در شمال تهران حمله کرده، صلاحیت سخن گفتن در این زمینه را ندارد.
هر زمان که مصالح ما ایجاب کند، طالبان را به رسمیت خواهیم شناخت
وی در خصوص به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه و برنامه این کشور برای به رسمیت شناختن حکومت افغانستان گفت: به رسمیت شناختن هر حکومتی یک تصمیم حاکمیتی است و ما به تصمیم دولت روسیه احترام میگذاریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: ایران روابط گستردهای با افغانستان دارد که دلیل آن وجود چالشهایی است که باید با مقامات حکومت افغانستان حلوفصل شود. در خصوص به رسمیت شناختن نیز، هر زمان که مصالح ما ایجاب کند، این اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص «مکانیزم ماشه» و اعلام سه کشور اروپایی مبنی بر تعلیق فعالسازی این سازوکار و امکان رسیدن به تفاهم گفت: اساساً اقدام اروپا در استفاده از این ابزار، بهعنوان ابزاری برای فشار به ایران، هم غیرقانونی است و هم غیرمنطقی. سه کشور اروپایی نه تنها در ماههای اخیر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران را محکوم نکردهاند، بلکه حتی تلاشی برای ارائه توضیح منطقی در این خصوص نیز نداشتهاند.
بقایی ادامه داد: این موضوع نشاندهنده تلاش کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی غیرسازنده در پرونده هستهای ایران است. با این حال روابط ما با اروپا ادامه دارد و قطع نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص تفاهم نیز مواضع ایران روشن است، اما این اروپاییها هستند که باید مشخص کنند در این معادله چه جایگاهی دارند؛ آیا میخواهند نقشی سازنده ایفا کنند یا همچنان در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی حرکت کنند.
بقایی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه سند همکاری ایران و عراق توافقنامه همکاری نبوده و صرفاً یک تفاهمنامه است، گفت: از ابتدا این سند تفاهمنامه بوده و پس از مذاکرات طولانیمدت به آن دست یافتیم. عنوان سند چندان مهم نیست، مهم این است که در جهت تأمین منافع دو کشور تنظیم شده است.
ایران از هر ابتکاری برای پایان درگیری در اوکراین استقبال میکند
وی همچنین درباره مذاکرات صلح اوکراین اظهار داشت: ایران از هر ابتکاری که برای پایان درگیری در اوکراین انجام شود، استقبال میکند. ما از ابتدای این بحران تأکید کردهایم که اختلافات باید از طریق مسالمتآمیز و سیاسی حلوفصل شود. در عین حال، با توجه به سابقه نامطلوب آمریکا در مذاکرات بینالمللی، این کشور باید تلاش زیادی برای جلب اعتماد طرفها انجام دهد.
نشست اضطراری کشورهای اسلامی در جده هفته آینده در جده برگزار می شود
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تلاش اروپا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: ایران از هر فرصتی برای بیان مواضع خود و حمایت از مبارزه مشروع مردم فلسطین استفاده میکند. ما از دو تا سه هفته قبل رایزنیهایی را برای برگزاری نشست اضطراری کشورهای اسلامی آغاز کردهایم و هفته آینده این اجلاس در جده برگزار خواهد شد.
وی درباره موضوع کشور مستقل فلسطین افزود: امیدواریم آنچه تحت عنوان ابتکار کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن فلسطین مطرح میشود، فریب دیگری نباشد. زمانی میتوان از نیت مثبت در این زمینه سخن گفت که به ملزومات آن پایبند باشند.
بقایی عنوان کرد: در شرایطی که رژیم صهیونیستی مشغول کشتار مردم فلسطین است، صحبت از به رسمیت شناختن فلسطین بیشتر به تلاش برای انحراف افکار عمومی شباهت دارد. کشورهای اروپایی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و به نوعی متهم به همدستی در این جنایات هستند.
وی تأکید کرد: موضع ایران همواره روشن بوده است؛ تصمیمگیری درباره تشکیل دولت فلسطینی باید توسط همه اقشار ملت فلسطین انجام شود.
بقایی در خصوص حضور نیروهای آمریکا و ناتو در ترکیه گفت: ما همواره تأکید کردهایم که حضور نیروهای فرامنطقهای در منطقه برای ثبات آن مضر است. تجربه نشان داده حضور نیروهای آمریکا و ناتو نهتنها ثباتزا نبوده بلکه هیچگونه امنیتی نیز به همراه نداشته است. ما تحولات را با دقت رصد میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا، درباره شایعاتی مبنی بر اینکه سوریه اجازه عبور هواپیمای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از آسمان خود را نداده است و همچنین در خصوص آخرین وضعیت روابط ایران و سوریه گفت: من فکر نمیکنم اساساً چنین درخواستی از سوی ما مطرح شده باشد.
بقایی درباره گزارش حقوق بشر آمریکا گفت: «این گزارشهایی که آمریکا در خصوص موضوعات مختلف منتشر میکند، یک ابزار سیاسی علیه کشورهایی است که از نظر آنها نامطبوع هستند و همچنین ابزاری برای فشار بر کشورهایی است که ممکن است روابط خوبی هم با آمریکا داشته باشند. نکته مهم این است که جامعه جهانی متوجه شود مسائل حقوق بشر برای آمریکا وسیلهای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خودشان است و اگر واقعاً اعتقاد داشتند، کل گزارش را باید به اقدامات رژیم صهیونیستی اختصاص میدادند که جنایت علیه بشریت محسوب میشود.»
بقایی در خصوص خواسته ایران در نشست آتی سازمان همکاری اسلامی گفت: «مهمترین رکن بینالمللی که در این زمینه مسئولیت دارد، شورای امنیت است. شورای امنیت متولی صلح بینالمللی است و حداقل باید با صدور قطعنامهای، رژیم را وادار به توقف نسلکشی میکرد؛ اما به دلیل کارشکنی آمریکا این امر محقق نشده است. با این حال، این به معنای آن نیست که ما از ظرفیت دیگر سازمانهای بینالمللی برای فشار بر رژیم صهیونیستی استفاده نکنیم. یکی از کارکردهای سازمان همکاری اسلامی همین امر است. امیدواریم مصوبات این سازمان عملگرایانهتر باشد و یک قطعنامه روشن و اثرگذار برای کمک به مردم فلسطین صادر شود.»
امکان برگزاری دور جدید مذاکرات با تروئیکا را رد نمیکنم
بقایی در رابطه با دور جدید مذاکرات ایران با تروئیکا گفت: «دوستان ما، یعنی همتایان مدیران سیاسی، با سه کشور اروپایی در تماس هستند و امکان برگزاری دور جدید مذاکرات را رد نمیکنم، اما تا این لحظه تصمیمی اتخاذ نشده است.»
بقایی درباره اظهارات اخیر تختروانچی در خصوص آمادگی ایران برای اقداماتی به منظور اطمینانبخشی گفت: «موضوع جدیدی نیست. ما پیشتر اعلام کردهایم که برای اطمینانبخشی نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود، اقداماتی را در ازای رفع تحریمها انجام میدهیم.»
وی در خصوص اعتراضات در سرزمینهای اشغالی گفت: «این اعتراضات بسیار معنادار است. رژیم با بحرانهای جدی مواجه است و اصرار سرکردگان آن برای تداوم جنگ نه تنها کشورهای منطقه، بلکه جامعه داخلی رژیم را هم عصبانی کرده و صبرشان رو به پایان است. اعتراضات روز گذشته نشانگر عمق بحرانهایی است که رژیم با آن دست و پنجه نرم میکند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با گفتوگوهای روسیه و آمریکا در آلاسکا و تأثیر آن بر روابط با ایران گفت: «این نشست بیشتر بر تحولات اوکراین متمرکز بوده و قطعاً در خصوص مباحث مطرحشده در تماس هستیم. ما هر جا که لازم باشد، از مشورت کشورهای دوست برای مسائل خود بهره میبریم.»
وی افزود: درباره آخرین وضعیت روابط ایران و سوریه نیز شما را به سخنان آقای دکتر لاریجانی که در این باره توضیح دادهاند، ارجاع میدهم.