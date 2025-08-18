خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار ابوالفضل شکارچی:

رزمندگان فلسطینی نیازی به اخذ دستور از دیگران ندارند

رزمندگان فلسطینی نیازی به اخذ دستور از دیگران ندارند
کد خبر : 1674950
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تأکید کرد: مقاومت بر اساس اعتقادات خود عمل می‌کند و ضربات سنگینی به دشمن زده است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران با جدیت از مقاومت حمایت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه مقاومت یک اندیشه و تفکر است که به هیچ عنوان نمی‌توان از بین برد، اظهار داشت: اندیشه و تفکر مقاومت، منطبق با وعده‌های الهی و شکست‌ناپذیر است و هیچ سلاح و جنگ‌افزاری نمی‌تواند در مقابل آن دستاوردی داشته باشد.

سردار شکارچی: رزمندگان مقاومت تا دستیابی به پیروزی نهایی به راه خود ادامه می‌دهند

سردار شکارچی با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی با توطئه‌هایی همچون خلع سلاح مقاومت، تحریم اقتصادی و کشتن زنان و کودکان مظلوم هرگز به نتیجه نخواهند رسید، افزود: رژیم کودک‌کش صهیونیستی با وجود حمایت اربابان خود به‌ویژه آمریکای جهانخوار، هرچه بیشتر تقلا می‌کند، بیشتر در باتلاق فرو می‌رود و مسیری که صهیونیست‌ها انتخاب کرده‌اند، نهایتاً به نابودی خود آن‌ها منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها با کودک‌کشی، محاصره اقتصادی و جلوگیری از ورود دارو و غذا به غزه، منفورترین رژیم در نزد افکار بین‌المللی هستند؛ آن‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و با تصور غلطی که دارند، قطعاً شکست خواهند خورد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح همچنین در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی بر ممانعت ایران از مذاکرات حماس با رژیم صهیونیستی، گفت: رزمندگان دلاور و شجاع مقاومت در سراسر منطقه از جمله حماس که گروهی مستقل و جهادی است، برای آزادی سرزمین‌های اشغالی از چنگ صهیونیست‌ها می‌جنگند و نیازی به اخذ دستور از دیگران ندارند.

سردار شکارچی تأکید کرد: مقاومت بر اساس اعتقادات خود عمل می‌کند و ضربات سنگینی به دشمن زده است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران با جدیت از مقاومت حمایت می‌کنند.

وی در واکنش به تهدیدات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: آن‌ها پیش از این نیز تهدید کردند، اما نتیجۀ آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چه شد؟ بسیاری از اماکن حساس و مهم نظامی، امنیتی و... از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی با خاک یکسان شد و صهیونیست‌ها مجبور شدند که طعم تلخ شکست را بپذیرند.

معاون ستاد کل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: این تهدید‌ها در صورت عملی‌شدن نیز می‌تواند عواقب سخت‌تر و شکست‌های سنگین‌تری را به آن‌ها تحمیل کند. آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌ها هرگز در برابر مقاومت، پیروز نشده‌اند و نخواهند شد؛ آن‌ها آرزوی هرگونه پیروزی را به گور خواهند برد.

سردار شکارچی در پایان خاطرنشان کرد: رزمندگان مقاومت با توکل به خداوند متعال و با اتکا به اندیشۀ الهی تا دستیابی به پیروزی نهایی و آزادی قدس و سرزمین مقدس فلسطین به راه خود ادامه خواهند داد و دشمنان سفاک، خونخوار، بی رحم و وحشی را به زباله‌دان تاریخ خواهند سپرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور