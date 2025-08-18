لاریجانی: حمایت از لبنان دخالت در امور داخلی نیست

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در مستند «تهران، تل آویو» درباره سفرش به بیروت که هفته گذشته انجام شد گفت: دفعه قبل وقتی به لبنان رفتم که اسراییل به لبنان حمله کرده بود و خسارت‌هایی زده بود، اما همان موقع حزب الله رشادت‌ها از خود نشان می داد که آدم یقین پیدا می کرد اسراییل حریف اینها نیست با اینکه سرداران و آدم های بزرگ شان را زده بودند و در حمله پیجری حدود سه هزار نفر را از بین برده بودند یا مجروح کرده بودند اما آنها توانستند خود را بازسازی کنند و مهم تر اینکه اجازه ندادند سرزمین دست اسراییل بیفتد و فقط چند تکه دست آنها بود. وقتی آن جوان ها را می دیدم یقین پیدا کردم که از پس اسراییل برمی آیند؛ درست است از آسمان بمباران می کرد ولی در زمین نمی توانست جلو بیاید.

وی گفت: امروز لبنان مناقشاتی دارد و دنبال راه حل‌هایی هستند. بحث ما با لبنان این است که در همه شرایط همراهتان هستیم، البته تصمیم گیر ملت لبنان است و دخالت در امور داخلی لبنان نمی‌کنیم ولی از این باب که همیشه کنارشان بودیم امروز هم کنارشان هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: اینکه کشورهای بزرگ برای کشورها ضرب‌الاجل می گذارند را ما نمی پسندیم و این زبان گفتگو با یک ملت با تمدن نیست؛ برای ما هم آقای ترامپ یک زمانی را گذاشته بود اما این روش درست نیست و کسی هم به آن اعتنا نمی کند؛ این تفکر درست نیست. اینکه از هزاران کیلومتر آن سر دنیا می آیند برای اینجا می گویند در این زمان باید فلان کار را انجام دهید درست نیست، شما چه کاره هستید؟ بعد هم می گویند اگر فلان کار را انجام دهید یک شکلاتی به شما می دهیم؛ ما این را تحقیر می دانیم و نمی پسندیم.

لاریجانی افزود: روش ما با کشورها این است که باید سروری و آقایی خودشان را داشته باشند. اگر آمریکایی ها می خواهند، کمک کنند نه اینکه دستور دهند. اگر کشورهای منطقه از ما کمک بخواهند ما کمک و همراهی می کنیم، البته اگر بتوانیم. از این رو چه در عراق و چه کشورهای دیگر سخن ما این است که وظیفه داریم در کنار برادرانمان باشیم اما به آنها دستور نمی دهیم.

وی درباره نگاهش به موضوع جنگ و مذاکره تصریح کرد: مساله مهم این است که جنگ به آن صورت دیگر وجود ندارد اما باید مراقبت کرد و ذهن ها باید توجه داشته باشند مخصوصا بخش های نظامی چون با دشمن قداری طرف هستیم.

وی‌ در پاسخ به اینکه در حوزه هایی که ضعف داشتیم بازسازی ها انجام شده است؟ گفت: بله بازسازی از همان دوران جنگ آغاز شد؛ اما در این رابطه مهمترین مساله اراده داخلی است. درست است باید از دیگران کمک گرفت اما مهم ظرفیت داخلی ماست که باید تقویت شود.

لاریجانی‌ درباره جایگاه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی اظهار کرد: مذاکره یک تاکتیک است و یک جاهایی لازم است اما باید در عمل در مذاکره دستتان پر باشد وگرنه در مذاکرات کسی بذل و بخش به شما نمی کند بلکه به اندازه ای که قدرت دارید می توانید چانه زنی کنید.

وی با تاکید بر حل مسایل اقتصادی در کشور تصریح کرد: برایند همه تلاش ها باید این باشد که مردم شرایط آرامی داشته باشند و اقتصاد قابل رشد و پیش بینی باشد و مزاحمت هایی بر سر این راه است که باید برداشته شوند. هدف ما باید این باشد که مردم آرامش داشته باشند؛ الان روی مردم فشار است و یک فکر این است که چگونه به جایی برسیم که دیگر روی مردم فشار نباشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت و رویکرد وی به مقوله امنیت ملی خاطرنشان کرد: امنیت ملی بک امر به هم پیوسته است و نتیجه یک نگاه موفق در این رابطه این است که مردم بتوانند یک زندگی قابل پیش بینی داشته باشند و در این مساله عوامل مختلفی در آن نقش دارد. یعنی اگر در شرایط داخلی انسجام ملی داشته باشید در مذاکرات یک توفیق دارید و اگر انسجام ملی نداشته باشید خسارت هایی هم می بینید. اگر مذاکره ای در مسائل بین المللی دارید و در منطقه روابط سازگاری با کشورهای دیگر داشته باشید در جنس مذاکره و توفیقات شما تاثیرگذار است، از این رو بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به خودی خود تاثیر ظاهری در امینت ملی ندارند در یک بافت به هم پیوسته در امنیت ملی هستند یا حتی در یک مذاکرات بسیار تخصصی.

وی در ادامه درباره موضوعاتی که دبیرخانه به آنها می تواند ورود پیدا کند، گفت: توسعه اقتصادی موضوعی است که به طور طبیعی ربطی به امنیت ملی ندارد اما در شرایط فعلی که مردم نیازهای اولیه دارند که باید حتما برطرف شوند باید در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره آن بحث و بررسی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دبیرخانه شورا در شرایط فعلی در رابطه با انسجام ملی جدی است؛ مردم چهره جدیدی از خودشان طی جنگ نشان دادند و یک بزرگواری از سوی آنها بود که باید از آن صیانت شود. بخش های مختلف حکومت، مردم و نهادهای مدنی باید به این مساله توجه کنند چون دستاورد کوچکی نیست و من هم از این مساله مراقبت می کنم. نباید اجازه داد در این سرمایه اخلال ایجاد شود البته زمینه اخلال هم کم نیست؛ گاهی دشمن مسائلی را به وجود می آورد و گاهی بی توجهی و بی تصمیمی در داخل.

