پزشکیان:
چرا نمیتوانیم بچههایی تربیت کنیم که برای این آب و خاک تلاش کنند
رئیس جمهور گفت: در عدالت، در کیفیت، در رفتار و پرورش مشکل داریم، چرا نمیتوانیم بچههایی تربیت کنیم که برای این آب و خاک تلاش کنند و عشق مردم خود را داشته باشند. همه اینها در مدرسه و کلاس شکل میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز در سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: وقتی که خودم و جامعه را با کشورهای دنیا مقایسه میکنم باور نمیکنم که چرا اینجا هستیم و نمیتوانیم بهتر باشیم. درد است اینکه بچهها در مناطقی از کشور در مدارس دولتی تحصیل کنند و راضی نباشند، این درد غیرقابل هضمی است. چرا ما نمی توانیم حلش کنیم.
وی ادامه داد: یعنی ما نمیتونیم حلش کنیم؟ این که چیزی نیست ما باید خیلی بالاتر از این را بتوانیم حل کنیم. اما باید این درد در وجود انسان باشد تا بتواند برای آن راه پیدا کند. به پیر و پیغمبر اگر اراده کنیم همه چیز را می توانیم حل کنیم، اما آن درد و اراده را می خواهد. آدم اگر درد داشته باشد خوابش نمیبرد و بالاخره دنبال یکی میگردد که دردش را درمان کند هر چقدر درد شدیدتر باشد تلاش برای رسیدن به درمان بیشتر خواهد شد اما هرچقدر درد نداشته باشد اقدامی برای رفع درد نمی کند.
رئیس جمهور گفت: در عدالت، در کیفیت، در رفتار و پرورش مشکل داریم، چرا نمیتوانیم بچههایی تربیت کنیم که برای این آب و خاک تلاش کنند و عشق مردم خود را داشته باشند. همه اینها در مدرسه و کلاس شکل میگیرد.
پزشکیان با طرح این سوال که چگونه رفتار کنیم تا جامعه تغییر پیدا کند؟ تصریح کرد: این کار توسط معلم و مدیر ایجاد میشود، جایی مهمتر از مدرسه وجود ندارد، زیرا آینده مملکت را میسازد با ادا و زور نمیتوان تغییر ایجاد کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما قادر هستیم در مدارس دور افتاده راهی پیدا کنیم تا بیعدالتی از بین برود. درد مردم و بیعدالتی باید در وجود هر فرد نهادینه شود. موظف هستیم به فرزندان به گونهای آموزش بدهیم تا دانش آموزانی که پدر و مادر پولدار ندارند، از آموزش جا نمانند و با عشق به مدرسه بیایند. اگر قر ار است بچهها را آموزش دهیم باید خودمان به گونهای عمل کنیم که در رفتارمان مشخص باشد.
رئیس جمهور تأکید کرد: برای حل مشکلات نظام آموزش کشور، نیازمند اراده و باور قوی هستیم، چرا که انسان بدون درد و دغدغه برای بهبود، هیچگاه تغییر نمیکند.
پزشکیان با بیان اینکه معلمان و مدیران نقش محوری در شکل دادن به باورها و رفتار دانشآموزان دارند و بدون تغییر رفتار درونی، اصلاح جامعه امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: هیچ نهادی مهمتر از مدرسه و معلم برای ساخت آینده کشور وجود ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم جلب مشارکت و همکاری مردم و خانوادهها در آموزش فرزندان، گفت: اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم، آنان حتی حاضرند از امکانات شخصی خود بگذرند تا فرزندانشان آموزش مناسب ببینند. تلاش و همکاری مردم سرمایه اصلی ماست و ما موظفیم فرزندان آنان به عنوان آیندهسازان کشور را توانمند، انگیزهمند و پرتلاش تربیت کنیم.
پزشکیان در ادامه، نقش ایمان و باور به خدا را در تربیت صحیح و رشد معنوی کودکان را برجسته کرد و افزود: نگرش به خدا باید به گونهای باشد که هرگز از تلاش برای رشد و تعالی دست برنداریم.
رئیس جمهور به ضرورت پذیرش سختیها در راه پیشرفت اشاره و تأکید کرد: برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید سختیها را به جان خرید و در برابر مشکلات ایستادگی کرد. نمیتوان با ساختارهای قدیمی و روشهای کهنه، به تحول دست یافت و باید مدلهای نوین آموزشی و مدیریتی را در پیش گرفت.
پزشکیان با اشاره به نابرابریهای موجود در دسترسی به آموزش با کیفیت، به نمونهای از تفاوت هزینههای مدارس اشاره کرد و آن را نشانهای از بیعدالتی دانست که باید برطرف شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: باید مدارسی داشته باشیم که حتی خانوادههای مرفه هم بخواهند فرزندانشان را در آنجا ثبتنام کنند.
پزشکیان با بیان اینکه باور «میتوانیم» اولین گام برای رسیدن به موفقیت است، افزود: وقتی باور داشته باشیم، راه حلها پیدا خواهند شد و هیچ چیزی ناممکن نیست.
رئیس جمهور به اهمیت تزکیه نفس و اصلاح رفتار معلمان قبل از آموزش به دانشآموزان نیز اشاره کرد و گفت: معلم باید الگوی رفتار صحیح باشد تا بتواند در شاگردان تغییر ایجاد کندبا شعار دادن که نمیشود مملکت را درست کرد، با ادعا کردن که نمیشود جامعه را اصلاح کرد، با زور که نمیشود تغییر رفتار ایجاد کرد.
پزشکیان همچنین از مسئولان آموزش و پرورش خواست که درد مردم و بیعدالتی را در وجود خود نهادینه کنند و با باور به عدالت آموزشی، تلاش کنند هیچ کودکی به خاطر مسایل مالی از تحصیل محروم نماند.
رئیس جمهور با تأکید بر این که آموزش فقط انتقال دانش نیست بلکه باید با عشق و رفتار مناسب همراه باشد، اظهار داشت: باید کاری کنیم که دانشآموزان با عشق و انگیزه به مدرسه بیایند و برای ساختن آینده تلاش کنند. بهترین شدن به این نیست که در مسابقات مدال طلا بگیرند، مدال واقعی برای کسانیست که درد مردم خودشان را داشته باشند عشق حل مشکل مردم خودشان را داشته باشند و وحدت و انسجام و تمامیت خودشان و همراهانشان و جامعهشان را بخواهند. من نابغه باشم ولی نامردی کنم، پشت کنم به باورها، اعتقاد مردم این نبوغ نیست.
پزشکیان به اهمیت صداقت و تعهد در رفتار مسئولان و معلمان پرداخت و گفت: ادعای اصلاح بدون عمل واقعی بیمعناست و مردم رفتار ما را دقیق میبینند و به آن واکنش نشان میدهند.
رئیس جمهور سخنان خود را با یادآوری اینکه جایگاهها برای خدمت به مردم است، افزود: این جایگاهها، جایگاهیست برای حل مشکل مردم و برای پاسخگویی و بار سنگینی است به دوش ما. خدا کمک کند ما شرمنده مردم نشویم، خدا کند بچههای این مملکت را که به دست ما دادند طوری تربیت بکنیم که بعد از رفتن ما آنها بالا آمدند، وقتی خودشان را با کشورهای منطقه مقایسه کردند بهترین باشند.
پزشکیان اظهار امیدواری کرد که با همراهی معلمان و مدیران و تلاش مستمر، آیندهای روشن و درخشان برای کشور ساخته شود.