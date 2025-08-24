احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح کردن بحث عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی برخی از نمایندگان مجلس‌ گفت: معتقدم مسائل چندمجهولی راهکارهای چندوجهی دارد. یک مسئله این است که اختیاراتی به نمایندگان مجلس داده شده و این جای خودش را دارد. مسئله دیگر این است انتظاراتی از قوه مجریه برای رفع مشکلات مردم وجود دارد که تا الان به نظر می‌آید آنچنان که باید و شاید نتیجه نداده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم چه مشکلاتی داریم؛ چه برای نمایندگان مجلس، چه دولت و چه شخص رئیس‌جمهور مشخص است. شما الان بروید با یک پسر بچه ۱۲ ساله در خیابان هم صحبت کنید، همین مشکلات را بیان می‌‌کند.

وی ادامه داد: بحث این است که از یک آدم متخصص انتظار برنامه‌ریزی و هدفمند حرکت کردن می‌رود. از یک مجموعه متخصص مانند مرکز پژوهش‌ها، دولت و مجلس انتظار مردم برنامه هدفمند است.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که فشارهای مردم به نمایندگان مجلس بیشتر است چون دسترسی راحت‌تری به مجریان ندارند، عنوان کرد: نمایندگان که مجری نیستند؛ باید سوالات مطرح شده توسط مردم را از دولت بپرسند. ان‌شاءالله این هفته که مجلس جلساتش برگزار می‌شود از دولت تشریف بیاورند در جلسه علنی یا غیرعلنی توضیحات را بدهند اگر قانع شدیم حتماً باید مردم را نسبت به مشکلات قانع کنیم.

وی ادامه داد: انتظار داشتم امسال نسبت به سال گذشته ناترازی انرژی کمتری داشته باشیم اما کمتر که نشد بیشتر هم شد. باید دید آیا وزیر محترم برنامه داشته؟ آیا پیگیری داشته است یا خیر؟ این فاصله‌ای که بین مجلس و دولت می‌افتد، خودش یک عاملی است که باعث می‌شود صحبت‌هایی مطرح باشد. مسئله دیگر این است که شروع این ماجرا از کجا کلید خورد؟ من اعتقاد دارم آقای جلیلی هیچ نقشی در برنامه‌ها و مشکلات اخیر نداشته است چرا باید به آقای جلیلی حمله شود یا بلعکس.

آریایی‌نژاد ادامه داد: مثلاً دولت رفع مشکلاتش اولویت بندی دارد؟ قطعاً اولویت‌بندی دارد، همه هم چنین انتظاری دارند، اما این‌که به جای دیگری سیخونک بزنند درست نیست؛ مثلاً اینکه بگویید تا مشکلات اقتصادی هست، ما سراغ حجاب نمی‌رویم درست نیست. نیازی نیست گفته شود؛ همان قسمت اولی را بگویید کافی است، بگویند ما برایمان حل مشکلات مردم اولویت دارد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌آید بعضی‌ها یا جاهل‌اند یا اینکه خودشان را به آن راه می‌زنند. مثلا خانم سخنگو، مثلاً بارها تکرار می‌کند آقای فلانی، سرباز نظام است در حالی که خود این آقا برمی‌گردد می‌گوید که فلان جا در برجام دست بردند. به نظر شما این توجیه را ما باید بپذیریم یا باید محاکمه کنیم؟ آدم‌هایی که می‌گویند ما قانون می‌دانیم، زبان سرمان می‌شود، دیپلماسی بلد هستیم، امضا فلانی تضمین است، این‌ها خسارت به ما زدند، وقت مردم را گرفتند، مردم را معطل مذاکره کردند. کجا باید جواب داده شود؟

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از عیب‌های ساختاری ما این است که هر کسی بعد از مسئولیت‌اش می‌رود؛ هیچ کسی نمی‌آید بگوید آقا، شما زمان عملکرد اشتباهاتی داشتی، باید پاسخ بدهید و در جایش باید محاکمه شود. مثلا من نماینده در این چهار سال هرکاری کنم، کرده‌‌ام هیچ کس نمی‌آید بگوید ترک فعل کردی.

وی ادامه داد: وجهه دیگر قضیه این است که به نظر من، مجلس و دولت باید بیایند با هم صحبت کنند. بیایید راه‌حل مشترک پیدا کنند و هر دو قوه هم پیگیری داشته باشند. دولت اجرا داشته باشد و مجلس هم نظارت کند. طرح برخی از مسائل الان در جامعه فضای سوءاستفاده را هم برای هم دشمنان خارجی، هم دشمنان داخلی و هم جاهلانی که آگاه به زمان و وضعیت کشور و منطقه نیستند، فراهم می‌کند.

آریایی‌نژاد با اشاره به این که زمانی چندوجه ماجرا را نادیده می‌گیریم، حرف‌هایی زده می‌شود که چندین وجه ما را خراب می‌کند، خاطرنشان کرد: هنگامی که چنین اتفاقی می‌افتد شاید بالاترین و مهم‌ترین چیزی که رخ می‌دهد این است که سلب اعتماد صورت می‌گیرد و مردم اعتمادشان هم، به مجلس و هم به دولت کم می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم مشکلاتی دارند. به طور مثال استاندار مازندران دولت پزشکیان را با یک دولت سکولار اشتباه گرفته است. دولت اسلامی علاوه بر معیشت مردم، مسئول صیانت از اخلاق و رفتار و اعتقادات مردم هن هست. جا دارد وزیر کشور وی را برکنار کند آقای مطهری در واکنش به این اظهارات یک اشاره‌ای کردند که آن استاندار که فلان حرف را زده اصلاحش کند. برای ما هم دین مردم مهم است. هم دنیای آن‌ها و هم آخرت‌شان. نمی‌شود بگویند دنیا را ول کنید، مطلق به دین بپردازید. یا به دین نپردازید، مطلق دنیا بپردازید.

نماینده ملایر ادامه داد: من می‌گویم اصلا اقتصاد ما در دنیا یک شود. اما اگر اخلاق و مرام ایرانی و اسلامی را نداشته باشیم چه فرقی با آمریکا داریم؟ مگر ما می‌توانیم از هر راهی کسب درآمد کنیم؟ قطعا خیر، باید راه‌های قانونی و شرعی را ببینیم.

وی تاکید کرد: باید بشینیم با هم صحبت کنیم. به نظر من، یک آدم عاقل، چه نماینده باشد، چه شخص دولتی، مسائل را قبل از اینکه با هم طرح کنند نمی‌روند در رسانه‌ها طرح کنند. چرا که برخی از رسانه‌ها شیطنت می‌کنند و تیترهایی می‌زنند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. باید مراقب باشیم آن هدف اصلی گم نشود و هدف اصلی اعتلای جامعه است. هدف ما این است که اصل نظام شاکله‌اش حفظ شود و بعد مشکلات مردم را حل کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم تحریم هستیم، اما نمی‌شود بعضی چیزها را گفت، آن هم از باب این که مردم نامحرم هستند، اصلا چنین چیزی نیست بلکه دشمن سوءاستفاده می‌کند و باید مراقب باشیم.

وی افزود: آقای پزشکیان هم یکسری خصوصیات دارد؛ مانند همه آدم‌ها. من شخصاً انتظار دارم در اموری که تخصص ندارند، بروند متخصص دلسوز بیاورند و در جناح‌های سیاسی گیر نکنند. هیچ فرقی نمی‌کند جناج چپ باشد یا راست، اصلا تفاوتی نمی‌کند. بالاخره او هم نظر سیاسی دارد، من هم نظر سیاسی دارم. اما به نظرم می‌آید که طرح این ماجراها ضررهای چندگانه در فضای جامعه و رسانه دارد.

