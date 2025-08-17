خبرگزاری کار ایران
تصویب اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی

در جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب شد.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در راستای اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور موضوع بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب شد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم کم کردن و واگذاری اختیارات است، تصریح کرد: دولت به دنبال تمرکززدایی است که باید اقدامات در این راستا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع اتخاذ شود.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و تعاون کار، رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، دبیر هیأت دولت و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

