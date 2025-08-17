در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط وزرا، گزارش وزیر کشور از نحوه اجرای مراسم اربعین امسال ارائه شد.

بر اساس این گزارش تعداد زائران داخلی با افزایش ۳ درصدی به اضافه زائران اتباع خارجی جمعا ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.

طبق گزارش وزیر کشور، امسال تعداد فوتی‌ها بر اثر تصادف و یا بیماری در مقایسه با سال قبل کاهش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وزیر کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها، اعم از وزارت بهداشت، هلال احمر، نیروی انتظامی و به خصوص وزارت راه و شهرسازی در خصوص حمل و نقل بسیار عالی عمل کردند.

پس از گزارش وزیر کشور، رئیس جمهور ضمن تبریک ۲۶ مرداد، سالروز آزادی اسرا، از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه جلسه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به مناسبت روز آزادگان گزارشی از دوران سخت اسارت و نقش مرحوم ابوترابی در حمایت از اسرا و کاهش آلام آنان در دوره اسارت ارائه کرد.

در جلسه امروز همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات در عراق و لبنان ارائه کرد.