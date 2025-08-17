کوچاندن اجباری ساکنان غزه جنایت جنایت علیه بشریت است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است؛ تصمیم رژیم اشغالگر برای کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که نزدیک به دو سال زیر شدیدترین بمباران‌ها قرار داشته و در ۵ ماه اخیر با گرسنگی تحمیل‌شده از ناحیه رژیم اشغالگر مواجه بوده‌اند، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود که هدفی جز تکمیل طرح نسل‌کشی و محو فلسطین به‌عنوان یک ملت و هویت ندارد. بی‌تردید این تصمیم محصول تثبیت بی‌کیفرمانی سران جنایتکار رژیم صهیونیستی است که خود نتیجه حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این رژیم و ممانعت از هرگونه تحرک جدی شورای امنیت سازمان ملل و نیز دیوان‌های بین‌المللی برای بازخواست سرکردگان این رژیم می‌باشد.

همزمانی جنایت رژیم صهیونیستی در کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که با هدف تخریب کامل سیما و هویت ملی فلسطینی در این باریکه و تکمیل طرح نسل‌کشی فلسطینیان طراحی شده است، با ادعای وقیحانه و بسیار خطرناک نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تلاش برای شکل‌دهی به ایده «اسرائیل بزرگ» -که بخش وسیعی از سرزمین‌های اسلامی-عربی را شامل می‌شود- نشان‌دهنده ماهیت سیطره‌طلب رژیم اشغالگر صهیونیستی و خطر عظیمی است که این رژیم برای صلح و امنیت منطقه و جهان ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی برای تشدید کشتار و ارتکاب جنایات بیشتر به بهانه جابجایی مردم شهر غزه به جنوب این باریکه، بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای اسلامی برای توقف جنگ‌افروزی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تاکید و خاطرنشان می‌کند که بی‌تفاوتی و بی‌عملی در برابر ظلم و توحش لجام‌گسیخته رژیم نژادپرست صهیونیستی، آن رژیم را نسبت به تداوم جنایات و توسعه‌طلبی جنایتکارانه حریص‌تر خواهد نمود.

انتهای پیام/