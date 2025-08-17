خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت امور خارجه:

کوچاندن اجباری ساکنان غزه جنایت جنایت علیه بشریت است

کوچاندن اجباری ساکنان غزه جنایت جنایت علیه بشریت است
کد خبر : 1674811
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخلیه شهر غزه و آواره کردن چندباره ساکنان و آوارگان بی‌پناه را به شدت محکوم کرده و مسئولیت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای مقابله با این جنایت جنگی هولناک را مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است؛ تصمیم رژیم اشغالگر برای کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که نزدیک به دو سال زیر شدیدترین بمباران‌ها قرار داشته و در ۵ ماه اخیر با گرسنگی تحمیل‌شده از ناحیه رژیم اشغالگر مواجه بوده‌اند، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود که هدفی جز تکمیل طرح نسل‌کشی و محو فلسطین به‌عنوان یک ملت و هویت ندارد. بی‌تردید این تصمیم محصول تثبیت بی‌کیفرمانی سران جنایتکار رژیم صهیونیستی است که خود نتیجه حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این رژیم و ممانعت از هرگونه تحرک جدی شورای امنیت سازمان ملل و نیز دیوان‌های بین‌المللی برای بازخواست سرکردگان این رژیم می‌باشد.

همزمانی جنایت رژیم صهیونیستی در کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که با هدف تخریب کامل سیما و هویت ملی فلسطینی در این باریکه و تکمیل طرح نسل‌کشی فلسطینیان طراحی شده است، با ادعای وقیحانه و بسیار خطرناک نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تلاش برای شکل‌دهی به ایده «اسرائیل بزرگ» -که بخش وسیعی از سرزمین‌های اسلامی-عربی را شامل می‌شود- نشان‌دهنده ماهیت سیطره‌طلب رژیم اشغالگر صهیونیستی و خطر عظیمی است که این رژیم برای صلح و امنیت منطقه و جهان ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی برای تشدید کشتار و ارتکاب جنایات بیشتر به بهانه جابجایی مردم شهر غزه به جنوب این باریکه، بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای اسلامی برای توقف جنگ‌افروزی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تاکید و خاطرنشان می‌کند که بی‌تفاوتی و بی‌عملی در برابر ظلم و توحش لجام‌گسیخته رژیم نژادپرست صهیونیستی، آن رژیم را نسبت به تداوم جنایات و توسعه‌طلبی جنایتکارانه حریص‌تر خواهد نمود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور