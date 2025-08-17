خبرگزاری کار ایران
پزشکیان در جلسه تبیین دستور کار سفر به ارمنستان و بلاروس:

تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تسریع اجرای توافقات، محور اصلی سفر به ارمنستان و بلاروس است

رئیس جمهور تسهیل فعالیت بخش خصوصی کشورمان در دو کشور ارمنستان و بلاروس و تسریع اجرای توافقات معطل مانده و پروژه‌های بزرگ، به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را از جمله اولویت‌های مهم سفر خود و یکی از محورهای دیدارهای پیش‌رو با مقامات دو کشور در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تحقق اهداف مشترک عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان جلسه هماهنگی و بررسی ابعاد مختلف و تبیین دستورکار سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دو کشور جمهوری ارمنستان و جمهوری بلاروس، با حضور مسعود پزشکیان و وزرا و مدیران عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، ابعاد مختلف و سطوح گوناگون روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری ارمنستان و جمهوری بلاروس مورد بحث و بررسی همه‌جانبه قرار گرفت. ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه‌های کلیدی از جمله انرژی، حمل و نقل، تجارت، سرمایه‌گذاری، بهداشت و درمان، محیط زیست، علوم، فرهنگ و گردشگری به تفصیل تشریح شد و ضمن شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه همکاری‌های فی‌مابین، راهکارهای مناسب برای رفع آنها نیز با دقت و توجهی ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یکی از موضوعات مهم و حساس مطرح شده در این نشست، توافق اخیر میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره ایجاد راه‌گذر مواصلاتی بود که به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، ابعاد واقعی این توافق که برخلاف برخی انعکاس‌های رسانه‌ای است، تشریح و تبیین شد.

همچنین تعاملات مقامات ارمنستان با مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران در راستای تضمین رعایت ملاحظات و منافع ملی کشورمان در این زمینه، به عنوان نمونه‌ای از دیپلماسی فعال و سازنده کشورمان مورد اشاره قرار گرفت.

علاوه بر این، اسناد همکاری و تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف میان ایران با ارمنستان و بلاروس که در آستانه امضا قرار دارند، به دقت مورد واکاوی قرار گرفت تا زمینه عملیاتی شدن سریع‌تر آنها فراهم آید.

رئیس‌جمهور در این جلسه، با دقت نظر و توجه ویژه به مسائل مطروحه، خصوصاً در حوزه تعاملات تجاری و اقتصادی، بر اهتمام و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای دوستانه با کشورهای همسایه و همسو بر محور تعامل سازنده و منافع متقابل تأکید کرد.

پزشکیان همچنین تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی کشورمان در هر دو کشور مقصد سفر آتی خود و تسریع اجرای توافقات معطل مانده و پروژه‌های بزرگ، به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را از جمله اولویت‌های مهم این سفر و یکی از محورهای دیدارهای پیش‌رو با نخست‌وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور بلاروس در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تحقق اهداف مشترک عنوان کرد.

