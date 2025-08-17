پزشکیان در شبکه ایکس مطرح کرد؛
جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلاری ثروت ملی
رئیسجمهور گفت: جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست دستاورد افتتاح رسمی فاز اول طرح جمعآوری گازهای همراه در جنوب استان ایلام است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
دیروز با تلاش مهندسان و متخصصان داخلی و استفاده بیش از ۸۵ درصدی از تولید داخل، شاهد افتتاح رسمی فاز اول طرح جمعآوری گازهای همراه در جنوب استان ایلام بودیم. جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست دستاورد این اقدام ملی است.