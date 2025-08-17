لاریجانی:
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضمن تاکید بر اینکه «استراتژی و نوع حرکت نظامی ایران در مقابله با اسرائیل یک دستاورد بود»، گفت: البته ما هم ضعف داشتیم؛ مساله نفوذ دشمن در داخل ایران موضوعی جدی است. ما ضعفهایی داشتیم که رنجآور است، یعنی در یک قسمتهایی بودند! ولی قدرتهایی هم داشتیم و باید بخشهای تاثیرگذار آن را ببینیم.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در گفتوگویی درباره اولین سفرش به عراق در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی و اهداف این سفر گفت: تردیدی نیست که مسائل منطقهای از موضوعات مهم منافع و امنیت ملی کشور بوده و است. در واقع راهبرد جمهوری اسلامی در امنیت ملی توجه به مسائل منطقهای است.
لاریجانی افزود: در مسائل امنیت ملی دو خط و دیدگاه مهم دنبال میشود؛ یک نظریه این است که آمریکا و اسرائیل امروز با صراحت میگویند که ما صلح را از راه قدرت میخواهیم. این یعنی یا باید تسلیم شویم یا باید بجنگیم و نتیجه این فکر بهم ریختن منطقه است. نمونه عملی آن هم در سوریه میبینیم.
او در ادامه گفت: نظریه دوم این است که میخواهیم به امنیت پایدار با مشارکت کشورها برسیم که در آن کشورها همه قدرتمند باشند و این نظریه را ایران دنبال میکند؛ با این تئوری رفتار جمهوری اسلامی معنای دیگری پیدا میکند و به جای بهم ریختن منطقه دنبال ثبات هستیم. مثال این نظریه هم توافق امنیتی است که در همین سفر با عراق امضا کردیم. در این توافق سعی داریم با هم فضای با ثبات امنیتی را ایجاد کنیم.
نباید اجازه دهیم طرفهای ثالث اخلالی در امنیت ایران و عراق ایجاد کنند
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: نکته کانونی توافق امنیتی ایران و عراق این است که دو کشور متعهد باشیم و نگذاریم افراد، جریانها و کشورهای ثالث اخلالی در وفاق و امنیت دو کشور ایجاد کنند و از سرزمین یک کشور علیه کشور دیگر استفاده شود یا کشوری دیگر بیاید در مسائل امنیتی آن کشور رخنه کند.
لاریجانی در گفتوگو با برنامه «تهران، تلآویو» و در پاسخ به این پرسش که «در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران از آسمان برخی کشورها علیه کشورمان استفاده شد، آیا در این توافق این مساله دیده شده است؟» گفت: مبنای این مساله در این توافق است، اما کشورها ملاحظاتی دارند از این نظر که گاهی امکان جلوگیری از رخنه برایشان مهیا نیست که البته باید اشکالاتشان را رفع کنند.
دشمن قصد داشت ایران و عراق را با مشکل مواجه کند
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فضای امنیتی فعلی منطقه با آنچه در ۲ دهه پیش بوده است، با طرح این پرسش که «حوادث دو ماه اخیر خصوصا جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ما یک نمونه منحصربهفرد است یا در یک زنجیره از تحولات و حوادث باید آن را ببینیم؟» اظهار کرد: از یک منظر این حوادث در قالب یک زنجیره بوده است یعنی رفتار آنها همواره ایجاد شرارت در منطقه بوده است. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در اظهاراتی گفته بود که ما خودمان داعش را ا یجاد کردیم؛ چرا این کار را کردند؟ چون میخواستند دو کشور ایران و عراق را با مشکل مواجه کنند یا اختلافات شیعه و سنی را برجسته کنند. مخصوصا در بین عشایر عراقی که شیعه و سنی با هم زندگی میکنند، این در حالی است که اینها سالهاست در کنار هم زندگی میکنند. ولی این را چنان بزرگ میکردند که ایجاد تفرقه کنند، البته در این مساله برخی کشورهای منطقه هم دخالت داشتند. اما مصافی که این بار شکل گرفت، مثل قبل نبود؛ کاملا رخ به رخ شدیم. آمریکاییها همیشه پشت مسائل و اقدامات در منطقه پنهان میشدند، اما این بار خودشان به صحنه آمدند. وزیر دفاعشان به صراحت دستور بمباران داد و پنتاگون اعلام کرد که ۱۰ سال روی این حمله کار کردیم.
همبستگی ملی، یک سرمایه بزرگ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است
لاریجانی گفت: ولی هر بار با عنایت الهی چه وقتی بحرانهایی در رابطه با شیعه و سنی ایجاد میکردند، یک عده از افراد فهیم مساله را باز میکردند که چه کسانی پشت این اختلافات بودند و چه در حوادث اخیر برخی شرایط ایجاد شد، مثل همبستگی ملی در ایران که اصلا امر سادهای نبود و نیست؛ بلکه بسیار امر فوقالعادهای بود. اینکه همه مردم ایران درک واحد و اراده مشترک پیدا کنند که باید مقابل اسرائیل ایستاد، جذاب بود. برای خود من وقتی در مسیر کوهنوری بودم اتفاق افتاد که چند نفری از آقایان و خانمها که من را شناختند، گفتند که ما در برخی از تظاهرات (علیه حکومت) هم شرکت کردیم و با حکومت هم در برخی جاها زاویه داریم، اما، چون اسرائیل آمد و حمله کرد، آمدیم پشت جمهوری اسلامی، چون بحث مبارزه با اسرائیل بود. همچنین یکی از رهبران کشورهای بزرگ منطقه به من گفت، مردم دنیا همبستگی ملی ایران را فهم کردند؛ این جمله مهمی است، چون همبستگی ملی، یک سرمایه بزرگ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. نه اینکه همه هم عقیده در اجزا هستند، اما در دفاع از منافع و امنیت ملی یک صدا هستند.
نتانیاهو به یکی از مقامات منطقه گفت که «خیلی مشکل داریم»
وی ادامه داد: از دیگر اتفاقات حوادث اخیر این بود که دشمن تصور میکرد کشورهای اسلامی به خاطر برخی اختلافات یا محافظهکاری که دارند به سمت ایران نمیروند و ایران منزوی میشود، اما کشورهای اسلامی هم دولتها و هم ملتهایشان پشت ایران آمدند، البته اروپاییها سمت آمریکا و اسرائیل رفتند. یا درباره نحوه مقابله نیروهای مسلح ایران با دشمن که تصور میکردند؛ آنها بیشترین امکان پدافندی را داشتند، اما باران موشکهای ایران در نیمه جنگ کاملا آنها را مستاصل کرده بود. یکی از مسوولان کشورهای منطقه میگفت، روز اول جنگ نتانیاهو با او تماس گرفت و گفت کار ایران تمام شد، روز چهارم یا پنجم جنگ من تماس گرفتم با او گفتم وضعتان چطور است؟، گفت خیلی مشکل داریم.
استراتژی نظامی ایران در مقابله با اسرائیل یک دستاورد بود
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضمن تاکید بر اینکه «استراتژی و نوع حرکت نظامی ایران در مقابله با اسرائیل یک دستاورد بود»، خاطرنشان کرد: البته ما هم ضعف داشتیم؛ مساله نفوذ دشمن در داخل ایران موضوعی جدی است. ما ضعفهایی داشتیم که رنجآور است، یعنی در یک قسمتهایی بودند! ولی قدرتهایی هم داشتیم و باید بخشهای تاثیرگذار آن را ببینیم. ترامپ در جایی گفته بود که در روزهای آخر، جهنمی برای ما و نتانیاهو بود و من نتانیاهو را نجات دادم. با این حال نباید غرور پیدا کنیم، چون دشمن اینها را مطالعه میکند و روشهای جدیدتری پیدا میکند و ما هم همین کار را داریم انجام میدهیم و نباید به یک شیوه نظامی عمل کنیم. ما عزیزان مهمی را از دست دادیم، اما ملت ایران چهره دیگری از خود نشان داد و در همین سفر برخی افراد میگفتند که ایران افتخار ماست، یعنی قدرتنمایی ایران را افتخار خودشان میدانستند.
وی در پایان تاکید کرد که «در سفر به عراق به جز مسائل امنیتی درباره ارتقا مسائل فرهنگی و اقتصادی هم گفتوگو داشته است»، افزود: اربعین یکی از نمادهای همکاری دو کشور است که چه قدر هم خوب از زائران پذیرایی میکنند.