به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان وزارت دفاع در شیراز با اشاره به ابعاد نبرد ۱۲روزه با رژیم صهیونی گفت: این رژیم بداند که روزهای سختی در انتظارش خواهد بود و نبرد ۱۲ روزه تنها بخشی از توان نظامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: نشانه بی آبرویی و بی شرفی این رژیم همین بس که ناجوانمردانه دست به ترور دانشمندان هسته ای می زند آن هم در منزل مسکونی و در خواب و این کار پلید و کثیف تنها از یک رژیم منحط و خبیث ممکن است.

عزیزی تصریح کرد: ما به فضل الهی و با قدرت، این جانور زنجیر دریده را زوزه کشان به لانه خود بر می گردانیم تا درس عبرتی برای سایر متجاوزان به خاک میهن باشد.

وی با تقدیر از کارکنان صنایع دفاعی کشور اظهار داشت: وزارت دفاع نماد خوداتکایی و استقلال ملت ایران است؛ هم مظهر قدرت تهاجمی و هم مظهر قدرت دفاعی است که با پیوند اندیشه های دینی و علوم روز به این سطح از آمادگی رسیده است.

عزیزی در پایان اضافه کرد: شکافتن مرزهای پیشرفت و شکوفایی توسط کارکنان شریف وزارت دفاع، حساسیت دشمن را برانگیخته است و به همین سبب به دنبال ضربه زدن به دستاوردهای این نهاد است.

