عظیمیراد خبر داد:
کمیسیون آموزش دوباره تأثیر قطعی معدل در کنکور را بررسی میکند
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از بررسی دوباره موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری به درخواست داوطلبان خبر داد و اعلام کرد که دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها در این زمینه به کمیسیون منتقل شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست داوطلبان برای حذف تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: در گذشته جلسات متعددی با سازمان سنجش، وزارت آموزشوپرورش و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد و در همه نشستها، نظر کارشناسی بر حذف یا اعمال تأثیر مثبت معدل بود. با این حال، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است که از سال ۱۴۰۵، شش درس از پایه یازدهم در کنکور سال آینده و شش درس از پایه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۶ تأثیر قطعی داشته باشند و از سال ۱۴۰۷ نیز هر دو پایه با تأثیر قطعی معدل لحاظ شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسیهای کارشناسی کمیسیون آموزش گویای این موضوع است که پایه یازدهم و معدل دانشآموزان باید صرفاً با تأثیر مثبت اعمال شود؛ نتایج کنکور اخیر و بازخوردهای داوطلبان نشان میدهد تقریباً همه بر این نکته تأکید دارند که تأثیر معدل پایه یازدهم یا حذف شود یا صرفاً اثر مثبت داشته باشد.
هدف کمیسیون آموزش شفافسازی دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها و اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع در چارچوب مشخصی در هیأترئیسه کمیسیون پیگیری میشود و در صورت صلاحدید، بار دیگر بهطور کارشناسی بررسی خواهد شد. هدف کمیسیون آموزش شفافسازی دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها و اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط است.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش پیامهای داوطلبان را دریافت کرده و به محض طرح موضوع در مجلس، پیگیریهای جدی صورت خواهد گرفت تا در تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاحات لازم انجام شود یا نتیجه بهطور رسمی به اطلاع دانشآموزان و خانوادهها برسد./