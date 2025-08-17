خبرگزاری کار ایران
در پیامی به رئیس مجلس ملی پاکستان صورت گرفت؛

ابراز همدردی قالیباف در پی جان وقوع سیل در پاکستان

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان نسبت به جان‌ باختن و آسیب دیدن شماری از مردم این کشور در پی وقوع سیل ویرانگر اظهار همدردی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی به رئیس مجلس ملی جمهوری  اسلامی پاکستان کشته شدن تعدادی از مردم این کشور را در سیل تسلیت گفت.متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم 

برادر گرانقدر
جناب آقای سردار ایاز صادق
ریاست محترم مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان

وقوع حادثه خسارت‌بار سیل در بخش‌هایی از کشور دوست و برادر پاکستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمعی از مردم به‌ویژه در منطقه بونیر شد، موجب تاسف و تاثر فراوان برادران شما در ایران شد.

ضمن اظهار همدردی از سوی خود و نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی و ملت شریف ایران نسبت به این حادثه تلخ و اعلام آمادگی همکاری‌های امدادی و درمانی، شفای مجروحان و مصدومان و رحمت و آمرزش الهی برای درگذشتگان را از پروردگار متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی

 

