به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم پزشک اکبر حاجی قاسمعلیان، رئیس اداره طب رزم و رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جزئیات اقدامات مراکز درمانی آجا در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی در ۵ مرز مهران، چذابه، شلمچه، تمرچین و خسروی با تاسیس مراکز درمانی در قالب بیمارستان صحرایی، مشغول خدمت‌رسانی به زائران اربعین بود.

وی ادامه داد: این مراکز درمانی از دوازدهم تا بیست و چهارم مرداد ماه با تمام توان و تجهیزان، در خدمت زائران بود.

رئیس اداره طب رزم آجا درباره جزئیات خدمات ارائه شده به زائران، بیان کرد: در این مدت، بیمارستان‎‌های صحرایی ارتش، مجموعا ۳۹ هزار و ۷۹ خدمت را به ۱۳ هزار و ۱۸۷ نفر از زائران ارائه داده است. بیشترین خدمات ارائه شده به مرز شلمچه اختصاص دارد. در این مرز، مجموعا به ۶ هزار و ۹۱۷ بیمار، ۱۷ هزار و ۳۳۰ خدمت ارائه شده است.

امیر سرتیپ دوم پزشک حاجی قاسمعلیان افزود: پس از مرز شلمچه، بیشترین خدمات ارائه شده به مرزهای مهران و چذابه اختصاص دارد که به ترتیب، در مرز مهران، به ۵ هزار و ۷۴ بیمار، بیش از ۱۶ هزار خدمت و در مرز چذابه به یک هزار و ۷۳۶ بیمار، بیش از ۴ هزار خدمت ارائه شده است. این خدمات عمدتا مربوط به ویزیت پزشک عمومی و متخصص، سوختگی، درمان سرپایی و خدمات دارویی بوده است.

وی در خاتمه از انتقال ۵۰ مصدوم و مجروح با هواپیمای C۱۳۰ ارتش از بیمارستان مهران به تهران خبرداد و تصریح کرد: باتوجه به حوادثی نظیر حوادث خودرویی که در آن سوی مرزهای ایران رخ داد، امداد بالگردی برای زائران در نظر گرفته شده تا آنان به بیمارستان‌های مهران منتقل شوند. در یکی از این امدادرسانی‌ها، ۵۰ مصدوم و مجروح با یک پرواز C۱۳۰ که مجهز به بخش ICU بود، از بیمارستان مهران به تهران منتقل شدند. همچنین یک پرواز دیگر هم پیش بینی شده تا در صورت نیاز و باتوجه به محدویت بیمارستان شهرستان مهران، سریعا مصدومان از بیمارستان مهران به تهران منتقل شوند تا این بیمارستان، خالی شده و امکان ارائه خدمات به نیازمندان را داشته باشد

