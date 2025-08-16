آزادگان عزیز، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید راهبردی هستند
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای بمناسبت ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، ضمن گرامیداشت این روز تاکید کرده است: آزادگان عزیز، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید راهبردی هستند؛ همان حقیقتی که در دفاع مقدس ۸ساله ۱۲ روره و نیر جبهه مقاومت فلسطین و همچنین میدانهای شکستهای پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکاییاش در منطقه جلوهگر شده است. تجربه آنان اثبات کرد که قدرت ایمان، وحدت ملی و استقامت انقلابی میتواند بزرگترین ماشینهای جنگی و سیاستهای سلطهگرانه را به زانو درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به شرح زیر میباشد:
بسمالله الرحمن الرحیم
«۲۶ مردادماه»، سالروز بازگشت حماسهآفرین آزادگان سرافراز به آغوش گرم میهن اسلامی، یادآور صبر الهی، اراده آهنین و ایمان راسخی است که در سختترین میدانهای آزمایش، پرچم عزت و سربلندی ملت ایران را برافراشت.
این قهرمانان بیادعا، نه تنها در دوران اسارت با شجاعت و صلابت، نقشههای دشمن بعثی و حامیان غربی و شرقیاش را ناکام گذاشتند، بلکه پس از بازگشت، با حضور فعال و الهامبخش در عرصههای علمی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی و سازندگی، موتور پیشبرنده اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی شدند و در مسیر تمدنساز پیشروی ملت ایران، نقشآفرینیهای ماندگار داشتهاند.
آزادگان عزیز، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید راهبردی هستند؛ همان حقیقتی که در دفاع مقدس ۸ساله ۱۲ روره و نیر جبهه مقاومت فلسطین و همچنین میدانهای شکستهای پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکاییاش در منطقه جلوهگر شده است. تجربه آنان اثبات کرد که قدرت ایمان، وحدت ملی و استقامت انقلابی میتواند بزرگترین ماشینهای جنگی و سیاستهای سلطهگرانه را به زانو درآورد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس در سنگرهای رویارویی با دشمن بعثی تا سنگر مقاومت و ایستادگی در زندانهای رژیم جنایتکار صدام، بر عهد همیشگی خود با آرمانهای امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و ملت شریف ایران استوار و با الهام از مکتب آزادگان سرافراز، تأکید میکند ملت شریف و عظیم الشأن ایران در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه استکباری و صهیونیستی، مصممتر از همیشه ایستاده است. دشمنان ایران و ایرانی نیز بدانند: همان ملتی که فرزندانش سالها در زنجیر اسارت دشمن، پرچم تسلیم را به زمین انداخت و پرچم عزت را برافراشت، امروز در بلندای شکوهمند تجربه، ایمان و اقتدار چند برابری، آماده در هم شکستن جبهه هر متجاوز و هر نقشه شوم علیه امنیت و آینده سرزمین خود است.
به فضل الهی و با تکیه بر وعده نصرت خداوند، همانگونه که آزادگان ما از بند اسارت رهایی یافتند، ملتهای مظلوم منطقه نیز در پرتو مقاومت و بیداری اسلامی، سلطهطلبان و اشغالگران صهیونی و امریکایی را از سرزمینهای خود بیرون خواهند راند و جغرافیای مقاومت را تا افق پیروزی نهایی امت اسلامی گسترش خواهند داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی