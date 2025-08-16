به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«۲۶ مردادماه»، سالروز بازگشت حماسه‌آفرین آزادگان سرافراز به آغوش گرم میهن اسلامی، یادآور صبر الهی، اراده آهنین و ایمان راسخی است که در سخت‌ترین میدان‌های آزمایش، پرچم عزت و سربلندی ملت ایران را برافراشت.

این قهرمانان بی‌ادعا، نه تنها در دوران اسارت با شجاعت و صلابت، نقشه‌های دشمن بعثی و حامیان غربی و شرقی‌اش را ناکام گذاشتند، بلکه پس از بازگشت، با حضور فعال و الهام‌بخش در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی و سازندگی، موتور پیش‌برنده اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی شدند و در مسیر تمدن‌ساز پیش‌روی ملت ایران، نقش‌آفرینی‌های ماندگار داشته‌اند.

آزادگان عزیز، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید راهبردی هستند؛ همان حقیقتی که در دفاع مقدس ۸ساله ۱۲ روره و نیر جبهه مقاومت فلسطین و همچنین میدان‌های شکست‌های پیاپی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش در منطقه جلوه‌گر شده است. تجربه آنان اثبات کرد که قدرت ایمان، وحدت ملی و استقامت انقلابی می‌تواند بزرگ‌ترین ماشین‌های جنگی و سیاست‌های سلطه‌گرانه را به زانو درآورد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس در سنگرهای رویارویی با دشمن بعثی تا سنگر مقاومت و ایستادگی در زندان‌های رژیم جنایتکار صدام، بر عهد همیشگی خود با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران استوار و با الهام از مکتب آزادگان سرافراز، تأکید می‌کند ملت شریف و عظیم الشأن ایران در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه استکباری و صهیونیستی، مصمم‌تر از همیشه ایستاده است. دشمنان ایران و ایرانی نیز بدانند: همان ملتی که فرزندانش سال‌ها در زنجیر اسارت دشمن، پرچم تسلیم را به زمین انداخت و پرچم عزت را برافراشت، امروز در بلندای شکوهمند تجربه، ایمان و اقتدار چند برابری، آماده در هم شکستن جبهه هر متجاوز و هر نقشه شوم علیه امنیت و آینده سرزمین خود است.

به فضل الهی و با تکیه بر وعده نصرت خداوند، همان‌گونه که آزادگان ما از بند اسارت رهایی یافتند، ملت‌های مظلوم منطقه نیز در پرتو مقاومت و بیداری اسلامی، سلطه‌طلبان و اشغالگران صهیونی و امریکایی را از سرزمین‌های خود بیرون خواهند راند و جغرافیای مقاومت را تا افق پیروزی نهایی امت اسلامی گسترش خواهند داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

