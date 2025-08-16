دیدار حجت الاسلام محمدحسنی با خانواده شهیدان حاتمی و صفدری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با خانواده معظم شهیدان حاتمی و صفدری در اندیمشک و دزفول، دیدار و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، اظهار کرد: شهدای عزیز، برگزیده خداوند متعال بوده و اینطور نیست که هرکسی توفیق شهادت پیدا کند.

وی افزود: رسالت بعد از شهادت، سخت‌تر از خود شهادت است چراکه شهادت در یک لحظه اتفاق می‌افتد و این توفیقی است که نصیب آن شهید عزیز شده است ولی رسالت بعد از آن، وظیفه‌ای خطیر بر دوش خانواده آن شهید بزرگوار می‌گذارد و آن، استقامت و تداوم راه شهید است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش خطاب به خانواده شهید حاتمی بیان کرد: شهدا حقیقتا افتخار آمیز و مایه مباهات خانواده خود و ملت ایران هستند. فرزندان شهید باید طوری تربیت شوند که ادامه دهنده مسیر این شهید بزرگوار باشند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین در دیدار با خانواده شهید صفدری نیز گفت: توفیق زیارت خانواده شهدا موجب افزایش انرژی و انگیزه می‌شود. شهدا سرمایه‌ای ارزنده برای نظام و کیان اسلامی هستند. ان‌شاءلله، امیدواریم با تداوم راه شهیدان، بتوانیم زمینه ظهور امام زمان(عج) را مهیا کنیم

