در شماره ۳۳۳ نشریه سرباز منتشر شد؛
از جنگ روانی پنتاگون تا مهارتهای داغ و پاسخ به شبهات جوانان
سیصد و سی و سومین شماره از مجله سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سیصد و سی و سومین شماره از مجله سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز ویژه بر پاسخگویی منطقی و مبتنی بر مستندات آماری به پرسشها و شبهات سربازان به همراه مجموعهای متنوع و خواندنی در حوزههای نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی منتشر شده است.
تحلیل هشداردهندهای درباره پروژه VMATE۲ پنتاگون به عنوان ابزار جدید جنگ روانی غرب که اعتقادات دینی جوانان را نشانه رفته است، در صدر مطالب این شماره مجله سرباز قرار دارد. همزمان، گزارش آماری تکاندهندهای با عنوان «اعتیاد دیجیتال زیرپوست شبکهها»، تصویری واقعی از آسیبهای فضای مجازی بر زندگی ایرانیان ارائه میکند.
گفتوگوی اختصاصی با یک سرباز متخصص هوش مصنوعی در نیروی پدافند هوایی، از جذابترین بخشهای مجله است که نشان میدهد استعدادهای درخشان در نیروهای مسلح مشغول خدمت هستند.
«سرباز» شماره ۳۳۳، مخاطب را با واقعیتهای تلخ زندگی مهاجران ایرانی در غرب و خطرات پنهان پولشویی با سوءاستفاده از کارتهای بانکی آشنا میسازد. مقاله تحلیلی تأثیر حضور زنان در ستادهای نظامی بر تصمیمگیری در بحران و مقاله روانشناسی «چگونه ازدواجی موفق داشته باشیم؟» از دیگر مطالب قابل تأمل این شماره به شمار میرود. مقاله خصایص شهید سرلشکر موسی نامجوی و مقاله خانواده ایرانی سرفراز در جنگ تحمیلی یادآور ارزشهای دفاع مقدس است.
گفتوگوی صمیمی با سرباز شاعر و نویسنده نیروی پدافند، که فرزند جانباز جنگ تحمیلی است هم از دیگر مطالب خواندنی این شماره به شمار میرود.
همچنین در این شماره از مجله سرباز، مقالاتی مانند «بررسی امر به معروف و نهی از منکر در سایر ادیان»، «چرا دین اسلام بهترین دین است؟» با اشاره به چگونگی مسلمان شدن «آرنولد فان دورن» فیلمساز اسلامستیز هلندی، منتشر شده است. گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و مقاله تحلیلی «سربازی در گام دوم انقلاب اسلامی» نیز از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره به حساب میآیند.
برای دریافت نسخه الکترونیکی شماره ۳۳۳ مجلسه سرباز، کلیک کنید.