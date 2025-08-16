ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین توسط مرکز بهداری نیروی زمینی سپاه
در اربعین حسینی، مرکز بهداری رزمی جنوب غرب نیروی زمینی سپاه پاسداران با همکاری قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی، خدمات ویژهای برای زائران اربعین تدارک دیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه، سرهنگ احمدرضا اکبری، فرمانده مرکز بهداری رزمی جنوب غرب و دبیر قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان، در گفتوگویی اعلام کرد: «با مصوبه قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان و همکاری دکتر بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، امکاناتی شامل درمانگاه و بیمارستان سیار در اردوگاه ثامنالائمه، ۵ دستگاه آمبولانس و دو اتاق سرد برای درمان گرمازدگی در مرز چزابه راهاندازی شده است.»
وی افزود: «بر اساس آمارهای اخیر، بیش از ۱۰ هزار ویزای خروج صادر شده و تاکنون ۷۸۶ ویزیت پزشکی انجام شده که از این تعداد، ۷۷۵ نفر تحت درمانهای سرپایی و سرمتراپی قرار گرفتهاند. همچنین ۱۱ مورد به مراکز درمانی استان اعزام شدهاند.»
سرهنگ اکبری تأکید کرد: «تا آخرین لحظه بازگشت زائران، پرسنل بهداری در محل حاضر بوده و خدمات لازم را ارائه خواهند داد.»
این اقدامات در راستای تسهیل سفر زائران اربعین و حفظ سلامت آنان انجام شده است.