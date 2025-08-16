ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین توسط مرکز بهداری نیروی زمینی سپاه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، سرهنگ احمدرضا اکبری، فرمانده مرکز بهداری رزمی جنوب غرب و دبیر قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «با مصوبه قرارگاه بهداشت و درمان خوزستان و همکاری دکتر بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، امکاناتی شامل درمانگاه و بیمارستان سیار در اردوگاه ثامن‌الائمه، ۵ دستگاه آمبولانس و دو اتاق سرد برای درمان گرمازدگی در مرز چزابه راه‌اندازی شده است.»