آیین تحلیف سردفتران در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا،‌ بنا بر اعلام سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آیین تحلیف ۲۵۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی استان‌های تهران و البرز در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.

سعادتیان افزود: این آیین تحلیف مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که دوره اختبار و آموزش خود را با موفقیت سپری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: برگزاری منظم آزمون‌های جذب سردفتران از سال ۱۴۰۱ تاکنون در سازمان ثبت در حال انجام است.

