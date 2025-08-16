آیین تحلیف سردفتران در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری آیین تحلیف تعداد ۲۵۰ سردفتر جدیدالانتصاب استانهای تهران و البرز در نیمه اول شهریور ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آیین تحلیف ۲۵۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی استانهای تهران و البرز در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.
سعادتیان افزود: این آیین تحلیف مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که دوره اختبار و آموزش خود را با موفقیت سپری کردهاند.
وی اظهار کرد: برگزاری منظم آزمونهای جذب سردفتران از سال ۱۴۰۱ تاکنون در سازمان ثبت در حال انجام است.