به گزارش خبرنگار ایلنا سردار محمد زهرایی در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان بسیج و آموزش و پرورش با عنوان پویش زنگ جهاد (جمع آوری مدارس سنگی و احداث مدارس ایمن در مناطق محروم و صعب‌العبور کشور) گفت: سازمان بسیج مستضعفین در همکاری با دولت‌ها سابقه طولانی دارد و موارد بسیاری را با کار مشترک انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: هر جا دغدغه دولت بوده بسیج به عنوان بازوی دولت پای کار آمده است و خدمات خود را صادقانه‌تر و کم هزینه‌تر ارائه دهند.

سردار زهرایی عنوان کرد: بسیج سابقه طولانی در ساخت مدارس در مناطق محروم دارد اما پویش زنگ جهاد کار هم‌افزایی است که یک طرف آن مردم هستند و طرف دیگر بسیج به عنوان محرک و در طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: همه این امورات زیر نظر سازمان نوسازی مدارس است و تلاش می‌کنیم که با سرعت بخشیدن به کار در بازه زمانی مشخصی کار به پایان برسد.

وی تاکید کرد: وظیفه‌مان است که برای هر مدرسه یک گروه جهادی را معین قرار دهیم.

