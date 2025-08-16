پدافند هوایی با همه توان در خط مقدم دفاع از ایران حضور دارد

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد با حضور در گروه پدافند هوایی فردو قم (حضرت معصومه (س))، از قسمت‌های مختلف این یگان پدافندی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا در این بازدید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی پدافند هوایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: مجموعه پدافند هوایی باشجاعت و با تمام توان، در خط مقدم دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، قرار دارد.

