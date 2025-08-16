خبرگزاری کار ایران
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا:

پدافند هوایی با همه توان در خط مقدم دفاع از ایران حضور دارد

کد خبر : 1674322
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: مجموعه پدافند هوایی با شجاعت و همه توان، در خط مقدم دفاع از کیان کشور، حضور دارد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد با حضور در گروه پدافند هوایی فردو قم (حضرت معصومه (س))، از قسمت‌های مختلف این یگان پدافندی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا در این بازدید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی پدافند هوایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: مجموعه پدافند هوایی باشجاعت و با تمام توان، در خط مقدم دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، قرار دارد.

 

انتهای پیام/
