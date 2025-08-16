خبرگزاری کار ایران
با حکمی از سوی حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری؛

جانشین صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد

جانشین صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در حکمی حجت الاسلام طاهری را به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در حکمی حجت الاسلام طاهری را به سرپرستی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد حسین طاهری آکردی (دامت توفیقاته)

دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

سلام علیکم و رحمة الله؛

با احترام و آرزوی عزت، سلامتی و توفیق روزافزون، باعنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با پایان مأموریت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی در جایگاه امامت جمعه موقت تهران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمت هفت‌ساله ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکنون که براساس مفاد ماده ۱۹ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، پس از طی فرایند تعریف شده، این امانت باید به دست سنگردار دیگری سپرده شود، تا زمان تعیین رئیس جدید و با موافقت اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، جنابعالی را که از روحیه جهادی و انقلابی برخوردار بوده و از اشراف و تجربیات ارزشمند در این عرصه برخوردار هستید، با حفظ سمت، به عنوان "سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر" منصوب می‌نمایم. 

بدیهی است در دوره سرپرستی، از تمام اختیارات قانونی در حوزه‌های مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی، برای پیگیری بی‌وقفه امور محوله و اعمال هرگونه اصلاح ضروری، با تکیه بر خرد جمعی، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر دستیابی به اهداف عالیه پیش رو و احیای فریضتین، برخوردار هستید.

ان‌شاءالله برای جلب رضایت پروردگار متعال و عملیاتی‌سازی سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، علاوه بر همکاری مسئولان مکرم نهادها و دستگاه‌های متناظر، از همراهی و همفکری نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه محترم در سراسر کشور، که ریاست ستادهای استانی و شهرستانی را بر عهده دارند، بهره‌مند خواهید بود.

 

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

 

 

انتهای پیام/
