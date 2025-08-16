دیدار سرکنسول جدید ایران در آستاراخان با وزیر امور خارجه
سرکنسول جدید ایران در آستاراخان روسیه پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، احمد حیدریان سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، بر ضرورت تقویت همکاریهای فیمابین به خصوص در زمینههای اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و کنسولی و اهتمام به امور ایرانیان خارج از کشور در حوزه محل ماموریت تاکید کرد.
حیدریان پیش از این در مسئولیتهای رئیس اداره اطلاع رسانی و بولتن سیاسی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس اداره دانشجویی، بورسها و مدارس خارج از کشور اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.