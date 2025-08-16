به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، در آیین افتتاح ویدیو کنفرانسی طرح‌های نفت و گاز استان ایلام، ضمن تشکر از استاندار محترم ایلام، مردم عزیز، نماینده رهبر انقلاب در این استان و همچنین نیروهای نظامی و امنیتی به‌خاطر میهمان‌نوازی از مردم ایران، از وزیر نفت و مدیرانی که این اقدام بزرگ را انجام دادند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر نفت در مورد جمع‌آوری سالانه معادل ۷۰۰ میلیون دلار گاز مشعل با افتتاح این طرح و درآمدزایی حاصل از آن، اظهار داشت: «این بدان معناست که سالانه این مقدار گاز می‌سوزد و با جمع‌آوری و جلوگیری از هدررفت آن، در واقع دو برابر درآمدزایی می‌شود. حال اگر صنایع پایین‌دستی را هم در نظر بگیریم، اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.»

وی همچنین از مهندسان و مدیران درخواست کرد که با تمام توان کار را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر جلوی این ضرر و زیان مالی و مشکلات محیط زیستی گرفته شود.

پزشکیان از مسئولان پروژه خواست تا استفاده از نیروها و متخصصان بومی استان ایلام را در اولویت قرار دهند و گفت: وقت آن است که دست از مدیران پروازی برداریم. مدیران و متخصصان دلسوز و بومی استان ایلام و مردم در این پروژه به خدمت گرفته شوند.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: انتظار داریم که نگاه رهبر انقلاب در اجرای سریع پروژه‌ها مد نظر قرار گیرد و اعلام سال ۱۴۰۷ برای پایان این پروژه بسیار دیر است. باید گروه ویژه‌ای تعیین کنید و به سرعت کارها را به پیش ببرید. ما نیز در دولت هر کمکی لازم باشد، انجام خواهیم داد.

طرح ملی جمع‌آوری گازهای همراه یا مشعل میادین نفتی جنوب استان ایلام (NGL3100) امروز شنبه (۲۵ مرداد) با فرمان افتتاح رئیس‌جمهور از طریق ارتباط زنده در منطقه عملیاتی دهلران به بهره‌برداری رسید. این اقدام، به گفته مسئولان، نقطه پایانی بر سال‌ها سوزاندن گازهای ارزشمند و آغاز بهره‌برداری پایدار از این منبع حیاتی است.

