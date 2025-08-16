پزشکیان به ارمنستان و بلاروس میرود
مشاور سیاسی دفتررئیسجمهور از سفر وی به ارمنستان و بلاروس خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس در این هفته و سفر آتی به چین خبر داد و نوشت:
پزشکیان ازعصردوشنبه ۲۷ مرداد سفری دوروزه به ارمنستان و بلاروس خواهد داشت. تقویت مناسبات فیمابین بویژه در عرصه تجاری وامضای اسناد ازجمله اهداف سفر است.این دو سفر درجدول اوایل تیرماه بود و بهتعویق افتاد.رئیسجمهور برای شرکت در اجلاس شانگهای در شهریورماه به چین دعوت شدهاست.